Jardim Clímax vence gincana e Prefeitura leva Bairro a Bairro para a região

A Prefeitura de Dourados e a TV Morena firmaram parceria para que ações do projeto Aquece MS, desenvolvido pela emissora, tenham maior abrangência e seja finalizado com um grande evento, que será o Bairro a Bairro, no dia 20 de maio.

O projeto estabeleceu uma competição entre bairros de Dourados com o intuito de arrecadar agasalhos às vésperas do inverno que se aproxima. A gincana, promovida e operacionalizada pela TV Morena, teve como bairro vencedor o Jardim Clímax.

Agora, dentro da parceria, a Prefeitura de Dourados vai empreender ações de revitalização e asseio no bairro, com a realização do Bairro a Bairro no local. O trabalho todo terá cobertura da emissora que fará links ao vivo e entrevistas durante os trabalhos.

Bairro a Bairro

Dentro das ações do programa Bairro a Bairro, equipes da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) trabalham na limpeza que inclui varredura, poda de árvores e roçada de terrenos, além de troca de lâmpadas, restauração das vias públicas e pintura de meio-fio e, também, revitalização de áreas esportivas.

Entre outras atividades, voltadas para a comunidade, estão atrações culturais, esportivas e de lazer e um aulão de zumba. Outras secretarias também participam, com ações específicas.

A primeira edição do Bairro a Bairro aconteceu no dia 11 de fevereiro e contemplou os distritos de Vila Vargas e Vila São Pedro. Depois da ação no Jardim Clímax, dia 20, o Bairro a Bairro será realizado em Macaúba, no dia 27.