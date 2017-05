Jaguatirica atropelada na BR-262 é resgatada pela PRF

Policiais Rodoviários Federais socorreram nesta sexta-feira uma onça Jaguatirica na BR-262, próximo do Km 675, no Pantanal do Mato Grosso do Sul.

Durante patrulhamento de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, os policiais avistaram o animal deitado às margens da rodovia. Inicialmente verificaram que a onça estava atropelada e desacordada; mas constataram que estava viva e providenciaram socorro para o animal.

A onça Jaguatirica, possivelmente já de idade adulta, foi atropelada e tinha ferimentos graves, necessitando de cuidados urgentes.

Diante da situação, os Policiais Rodoviários Federais buscaram ajuda com moradores de uma fazenda próxima, conseguindo meios de imobilizar o animal e socorreram-na imediatamente para a cidade de Aquidauana, onde a Polícia Militar Ambiental providenciou encaminhamento para o CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande.