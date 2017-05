IEL apresenta Programa de Qualificação de Fornecedores a empresários de Ribas do Rio Pardo

Ribas do Rio Pardo será o terceiro município de Mato Grosso do Sul a receber o PQF (Programa de Qualificação de Fornecedores) do IEL. Até então restrito a Três Lagoas, cidade conhecida como “Capital Industrial do Estado”, onde inicia a 10ª turma em 2017, e a Maracaju, onde, em 2010, foi realizada uma turma para atender as demandas da indústria sucroenergética local, o PQF inicia seu projeto de expansão a convite da Prefeitura de Ribas, que identificou a necessidade de profissionalização dos micro e pequenos empresários.

Nesta sexta-feira (12/05), o superintendente do IEL, José Fernando do Amaral, e o coordenador de desenvolvimento empresarial do IEL, Hugo Bittar, estiveram no município para participar de um evento direcionado aos empresários. Para José do Amaral, a implantação do PQF ajuda a chancelar uma administração de perfil empreendedor, preocupada com o desenvolvimento do município.

“Ao passo em que a Prefeitura assume a posição de âncora, ajudando a sustentar o programa, o IEL se compromete a entregar empresas efetivamente qualificadas, gerando todo um ambiente positivo de negócios”, declarou o superintendente, ressaltando que a instituição está decidida a fazer parte da vida econômica e a entrar na história empresarial de Ribas do Rio Pardo.

Segundo o prefeito Paulo Tucura, o PQF vai preparar os comerciantes para, num futuro próximo, atender empresas de grande porte. “O Programa de Qualificação de Fornecedores é um trabalho de base. Não adianta correr atrás de grandes empresas, tentar atrair grandes empreendimentos para o município, sem preparar a base. Além disso, temos 215 mil hectares cultivados com eucalipto, 10 mil a mais do que Três Lagoas, e o terceiro maior rebanho bovino do país. São números que, por si só, são atraentes para grandes indústrias. Então precisamos preparar os fornecedores para atende-las”, afirmou.

O Programa

Durante a apresentação do Programa, o coordenador de desenvolvimento empresarial do IEL destacou que o PQF transforma empresas em empreendimentos sólidos e sustentáveis, em observância à legislação vigente. “São 212 horas de capacitação, distribuídas em 12 meses e divididas entre treinamentos e consultorias. É uma oportunidade ímpar de crescimento para as empresas, que ficam aptas a participar de qualquer processo de compra, público ou privado”, destacou Hugo Bittar.

O presidente da Associação Comercial do município, Thiago Magrin, é proprietário da fábrica de ração Nova Terra e, segundo ele, o primeiro da fila para participar do PQF. “Acredito que o programa vai promover uma mudança radical em Ribas do Rio Pardo. Nossos comerciantes pararam no tempo, precisam se modernizar, aprender a vender, entender como funciona o mercado. Estamos muito otimistas com esse novo horizonte que se abre”, ponderou.

Na oportunidade, o diretor-geral do TCE (Tribunal de Contas do Estado), Eduardo dos Santos Dionizio, proferiu palestra sobre contas públicas, enaltecendo a importância de programas como o PQF, que, entre outros pontos, preparam comerciantes para fornecer produtos e suprimentos ao poder público.

Sala do Empreendedor

Logo após a apresentação, as autoridades presentes inauguraram a Sala do Empreendedor, que ficará na Casa do Trabalhador, local que também passa a abrigar uma sala de atendimento do IEL. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Ribas de Rio Pardo, Diógenes Marques, as ações do poder público municipal, em parceria com instituições como o IEL e o Sebrae, farão com que a cidade volte a aparecer no cenário estadual.

“A sala de atendimento do IEL representa o início da presença do Sistema S no município e, num sentido amplo, a realização de um sonho antigo, que se realiza graças ao esforço de algumas pessoas que não mediram esforços. Precisamos preparar as nossas empresas para atrairmos indústrias, gerando um ciclo virtuoso de geração de emprego e renda”, declarou.