Guarda Mirim de Dourados abre inscrição para seleção de nova turma

A Guarda Mirim João Adolfi Astolfi de Dourados abrirá no período compreendido entre a segunda-feira próxima até o dia 22 de junho as inscrições para a formação de mais uma turma tanto masculino como feminino, e com idade mínima de 13 até 16 anos completados, até a data de 31 de dezembro deste ano para integrar a corporação.

De acordo com informações do presidente da Guarda Mirim, João G. Pessoa Frazão, para as inscrições presencialmente que poderão ser feitas na sede provisória da corporação em anexo ao estádio Frédis Saldivar, o “Douradão”, ou na secretaria da Igreja Presbiteriana (Igreja do Relógio), das 13h30 às 17h30, as pessoas interessadas terão de recolher uma taxa no valor de 25 reais.

João Frazão explica que o dia da prova seletiva para 120 vagas abertas, sendo 60 para o masculino e o mesmo para a feminina, será 15 de julho com três horas no máximo de duração. “Os locais e horários das realizações das provas serão publicados em Edital próprio a ser divulgada pela Guarda Mirim no endereço eletrônico www.guardamirimdourados.com.br”, disse João Frazão, acrescentando que outras 60 vagas serão disponibilizadas para ficarem como cadastro de reservas limitadas a 50% das vagas existentes.

As matérias

Vale ressaltar que o processo seletivo de caráter eliminatório e classificatório será elaborado pela Comissão Organizadora da GMD com o apoio da Rede de Ensino Pública Municipal com as disciplinas de português, história e geografia de Dourados e Mato Grosso do Sul (10 pontos), e matemática e atualidades (cinco pontos). Para a realização das provas os candidatos terão de apresentar documentos com fotos que possam identifica-los e munidos de canetas esferográficas azuis ou pretas.

Os inscritos terão de ser residentes em Dourados ou nos Distritos do município, e apresentar exames de aptidões físicas; possuir renda familiar de até três salários mínimos comprovados através de holerites ou outra forma de demonstração conforme for o caso.

Serão classificado os candidatos que obtiverem/acertarem no mínimo 50% da prova, ou seja, quinze questões, e em caso de empate na classificação final terá preferência sucessivamente o que maior número de pontos teve na disciplina de português e na de geografia de Dourados e do Mato Grosso do Sul.

Caso persistir o empate, classificasse o mais velho. A classificação final da seletiva será feita na ordem decrescente do somatório de pontos obtidos pelos candidatos nas provas inscritas, observando o mínimo exigido para a habilitação.

Testes físicos

Para os testes de aptidões físicas serão classificados os candidatos que obtiverem nota, conforme especificado nas provas inscritas e não apresentação do atestado médico impossibilitará a realização do processo seletivo; consequentemente a automática desclassificação.

No dia e horário do teste físico ainda a serem confirmados, os candidatos masculinos terão de se apresentar trajando shorts; camiseta e tênis e os critérios serão os seguintes: No masculino corrida com distancia de dois mil metros enquanto o feminino mil e 600 metros, ambos com o tempo de 12 minutos.

Os inscritos, também segundo o presidente da instituição, devem estar matriculados e cursando o ensino regular em estabelecimento público de ensino municipal; estadual; federal ou em colégio particular mediante a apresentação de documento que comprove bolsa integral de estudo.

João Frazão encerra dizendo que os pais ou os responsáveis legais pelos candidatos serão convocados a participar de uma reunião para esclarecimentos e tirar possíveis duvidas em relação à formação/curso dos futuros guardas mirins do município.