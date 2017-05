Frente em Defesa da Assistência Social realiza primeira reunião de trabalho

A Assembleia Legislativa realiza nesta quarta-feira (17), às 14h30, no Plenário Nelito Câmara, a primeira reunião de trabalho da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social, criada em 2009 e relançada no Seminário de Seguridade Social, proposto em novembro do ano passado pelo deputado João Grandão, que também é coordenador da Frente.

O objetivo é implantar mecanismos de fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e, para isso, o encontro reunirá representantes de diversas entidades governamentais e não-governamentais.

“Queremos a vinculação de um percentual do Orçamento para as ações sociais, a exemplo do que já acontece com a Saúde e a Educação, porque muitas ações acabam contribuindo nessas áreas também”, ponderou João Grandão, que destacou que a Frente Parlamentar pretende não apenas discutir políticas públicas, mas também o fortalecimento dos conselhos estaduais e municipais da área, a garantia do acesso democrático aos serviços e o monitoramento das atividades para a liberação de emendas parlamentares.

Entre as presenças já confirmadas estão a Secretária Estadual da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre, e a responsável pela Coordenação de Apoio da Assistêncial Social, também da Sedhast; o presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS-MS), Sérgio Wanderly Silva; o presidente do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), Valdereis Freitas de Souza; o presidente do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS-MS), Wilson Pasqualli; a Secretária de Assistência Social de Campo Grande, Maria Angélica Fontanari de Carvalho e Silva; a Coordenadora do Forum de Entidades da Assistência Social, Suely Gomes dos Santos; além de representantes do Fórum Estadual dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social.

Além do deputado João Grandão, integram como membros a Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social os deputados Amarildo Cruz, Paulo Corrêa, Flávio Kayatt, Renato Câmara, Junior Mochi, Eduardo Rocha, Antonieta Amorim, Maurício Picarelli, Lídio Lopes, Grazielle Machado, Pedro Kemp, Cabo Almi, Onevam de Matos, Beto Pereira e Coronel David.