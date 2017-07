Empresários de Ponta Porã recebem palestra sobre motivação em vendas

No dia 13 de junho, terça-feira, o Sebrae/MS realiza em Ponta Porã a palestra Motivação em Vendas, ministrada pelo especialista em Marketing Digital Fernando Kimura. O evento acontece às 19 horas, no Centro de Convenções Miguel Gomez (Rua Baltazar Saldanha, 599 – Jardim Ipanema).

A apresentação vai mostrar aos participantes como trabalhar melhor a comunicação e estratégia de venda a partir de características do cérebro. Serão discutidos conceitos como a criação de valores inconscientes aos produtos, o funcionamento das memórias, o estabelecimento de vínculo emocional entre a marca e o consumidor, entre outros.

Bacharel em Marketing e Administração pela Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo, Fernando Kimura atua no mercado de tecnologia, marketing e comunicação desde 1999.

Além disso, é especialista em Marketing Digital pela ESPM e em Neuromarketing pela Universidad de Buenos Aires. Já trabalhou em pequenas e médias empresas da Microsoft Brasil.

A apresentação integra as ações do Associa MS, iniciativa conjunta entre Faems (e Associações Comerciais filiadas), Fecomércio MS, Governo do Estado (por meio do PROPEQ), e Sebrae.

Serviço

Evento: Palestra Motivação em Vendas

Data: 13/06/2017

Hora: 19h

Local: Centro de Convenções Miguel Gomez (Rua Baltazar Saldanha, 599 – Jardim Ipanema)

Investimento: R$50 (sócios da Associação Comercial de Ponta Porã) e R$70 (não sócios).

Inscrições: (67) 3431-4169

Informações: Portal do Sebrae