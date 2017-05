Em seminário, superintendente do IEL reforça importância do estágio

No 6º Seminário da Cadeira Produtiva da Cana-de-Açúcar de Mato Grosso do Sul, realizado nesta terça-feira (16/05) pela Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul) e Sindicato Rural de Dourados, no auditório do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, durante a 53ª Expoagro, o superintendente do IEL, José Fernando do Amaral, reforçou a importância do estágio para a formação profissional dos estudantes.

“Diante do grande número de estudantes no evento, cuja o tema foi O Profissional do Futuro para o Setor Sucroenergético, fiz questão de ressaltar que o estágio representa o início de uma carreira bem sucedida. Se tiver foco, fará toda a diferença na vida profissional deles” destacou José Fernando, que também abordou os serviços oferecidos pelo IEL, especialmente, o cadastro, divulgação de vagas e encaminhamento de estudantes para estágio.

Durante toda manhã os palestrantes trataram de assuntos como o perfil do profissional dos dias atuais, a inserção de jovens talentos no setor e a preparação profissional além da escola. Segundo o Ministério da Educação, Dourados tem cerca de 58 mil universitários nos cursos de graduação presencial e a distância e todos os anos se formam mais de 15 mil jovens.

Com o objetivo de apresentar os caminhos e oportunidades que o setor sucroenergético do Estado tem para esse público, duas unidades associadas da Biosul apresentaram seus programas de estágio, de trainee e falaram ainda sobre como participar do processo seletivo. De acordo com Roberto Hollanda Filho, presidente da Biosul, as ações como essa mostram que o segmento continua focado em capacitação e qualificação. “Essa sempre foi uma característica importante do nosso setor, que queremos preservar ainda mais, a de fortalecer a mão de obra local”, disse.