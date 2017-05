Em prova disputada, Hamilton vence Vettel e triunfa na Espanha

Na manhã deste domingo foi realizado o Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona, quinta prova da temporada de 2017 da Fórmula 1. Em uma corrida bem disputada entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, quem levou a melhor foi o britânico, que viu a Mercedes acertar na estratégia.

Hamilton e Vettel lutaram pela primeira posição durante toda a corrida. Melhor para Lewis, que garantiu sua segunda vitória na temporada. Apesar do segundo lugar, Sebastian segue na liderança do campeonato, com 104 pontos, enquanto o rival britânico tem 98.

Com uma corrida segura e tranquila, apesar da grande distância para os líderes, Daniel Ricciardo, da Red Bull, que havia largado na sexta colocação, terminou em terceiro e completou o pódio. Outro destaque da corrida ficou por conta dos carros da Force India, com Sergio Perez em quarto e Esteban Ocon em quinto.

Felipe Massa não teve uma boa prova. Mesmo largando em nono, o brasileiro saiu bem e pulou para sexto. Porém, após um toque em Fernando Alonso na primeira curva, foi obrigado a parar nos boxes e voltou em último. O piloto da Williams ainda foi tocado por Stoffel Vandoorne, tendo que novamente ir ao pit stop. Dessa maneira, o representante do Brasil foi apenas o 13º.

A próxima prova da temporada de 2017 da Fórmula 1, o Grande Prêmio de Mônaco, acontece daqui duas semanas. Fernando Alonso não participará da disputa, já que competirá nas 500 Milhas de Indianápolis, principal prova da Fórmula Indy. Para o lugar do espanhol, a McLaren contará com o campeão mundial de 2009, Jenson Button.

A corrida – A largada do GP da Espanha foi agitada. Mesmo saindo na segunda colocação, Sebastian Vettel largou melhor do que o pole Lewis Hamilton e já pulou para a ponta. Na briga pelo terceiro lugar, Valtteri Bottas acabou dando um toque em Kimi Raikkonen na primeira curva. O finlandês da Ferrari, após receber a batida do compatriota, acabou batendo em Max Verstappen, jogando o holandês para fora.

Bottas não sofreu danos, mas Raikkonen e Verstappen foram obrigados a abandonarem a corrida. A Ferrari de Kimi sofreu problemas no pneu dianteiro esquerdo, enquanto o holandês da Red Bull teve problemas na suspensão.

Essa não foi a única polêmica da largada. Após conquistar sua melhor posição no grid na atual temporada, ao largar em sétimo, Fernando Alonso acabou sendo tocado por Felipe Massa e escapou da pista. O espanhol da McLaren perdeu quatro posições e voltou em 11º, enquanto o brasileiro foi obrigado a parar nos boxes para fazer reparos e retornou na última colocação, em 18º.

Enquanto isso, Vettel abria cada vez mais distância na liderança da prova, enquanto Hamilton reclamava com a Mercedes pelo rádio, dizendo que não conseguia acompanhar o ritmo do tetracampeão. Porém, os pneus do alemão começaram a se desgastar, e o britânico começou a diminuir a distância. Na volta 16, Sebastian foi para o pit stop e voltou na quarta colocação.

Na volta 16, outro momento polêmico no GP da Espanha. Kevin Magnussen, da Haas, e Carlos Sainz, da Toro Rosso, estavam parados nos boxes. O espanhol saiu antes da parada, mas o dinamarquês acabou saindo do pit stop na sequência, e fechou o piloto da Toro Rosso. Irritado, Sainz tentou a ultrapassagem na saída dos boxes, mas Magnussen fechou a porta e Carlos acabou parando na grama, mas logo retomou a corrida, reclamando bastante.

Hamilton foi para os boxes na 22ª volta, e surpreendeu ao colocar com pneus médios. O britânico voltou em terceiro lugar, enquanto a diferença de Vettel para Valtteri Bottas, então líder da prova, era pequena, e o tetracampeão tentava a ultrapassagem, buscando retomar a ponta da corrida e não perder tempo atrás do finlandês, já que Lewis se aproveitava da batalha entre eles para diminuir a distância. Após algumas tentativas frustradas, Vettel conseguiu a ultrapassagem, assim como Hamilton, que não teve dificuldades para deixar o companheiro para trás.

Massa não teve uma corrida fácil. Na parte de trás da classificação, o brasileiro ainda se envolveu em outra batida. Ao tentar ultrapassar Stoffel Vandoorne, Williams e McLaren acabaram se tocando. O belga levou a pior, indo parar fora da pista e abandonando a corrida, enquanto Felipe foi forçado a ir mais uma vez para os boxes. Vandoorne, porém, assumiu a culpa pelo acidente.

Hamilton foi para os boxes e voltou de pneus macios, enquanto Vettel escolheu médios. Logo que saiu dos boxes, Sebastian teve que batalhar com Lewis pelas posições, mas o tetracampeão levou a melhor e seguiu na ponta. O piloto da Mercedes continuava tentando ultrapassar a Ferrari do alemão, até que, na 44ª volta, o britânico conseguiu levar a melhor, muito por causa da diferença de rendimento de pneus. Se uma das Mercedes estava com bom desempenho, o motor do carro de Valtteri Bottas não aguentou, e o finlandês abandonou a prova.

Vettel tentava alcançar Hamilton, mas os pneus médios não davam a velocidade necessária para o tetracampeão diminuir a distância. Lewis, por sua vez, soube administrar o uso dos pneus, controlar o desgaste e conquistar a segunda vitória na temporada de 2017 da F1.

Não completaram

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Da Gazeta Esportiva