Dorival prevê dificuldades na Bolívia, mas acredita em vitória do Santos

Tão logo soou o apito final da partida contra o Fluminense, no domingo, que marcou a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, o foco do time paulista voltou para a Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, o Peixe enfrenta o The Strongest, às 19h30 (de Brasília), em La Paz, na Bolívia, e pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da competição caso consiga uma vitória.

“A partir de agora começamos a pensar nesta partida, que será complicadíssima. Além de um grande adversário, estaremos enfrentando a altitude, que sempre acarreta dificuldades para qualquer equipe que atue lá. Mesmo assim confiamos que possamos sair de lá com o resultado positivo”, avaliou o técnico Dorival Júnior.

Apesar das dificuldades, o treinador santista tem a receita para o Peixe sair de campo com um resultado positivo: ter tranquilidade. Além de enfrentar a segunda força do grupo, o Santos precisará superar a altitude de 3.660 metros da capital boliviana, que altera as condições normais do jogo.

“Vai ser uma semana complicada, com um jogo difícil, na altitude. Temos de ter tranquilidade para fazermos um grande jogo lá, porque temos condições e qualidade suficiente para alcançarmos a nossa classificação”, pontuou Dorival.

