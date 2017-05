Dia “D” de vacinação contra a gripe será neste sábado em todo o país

Os postos de vacinação de todo o país estarão abertos neste sábado (13) para o Dia “D” de mobilização contra a gripe. Até o dia 26 de maio deverão ser vacinadas, em todo o Brasil, 54,2 milhões de pessoas que integram o público-alvo. O dia de mobilização é uma parceria do Ministério da Saúde com as secretarias estaduais e municipais de saúde e tem como objetivo reforçar a importância da vacinação, deste grupo prioritário, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em todo o país, a campanha conta com uma estrutura formada por cerca de 36 mil salas de vacinação e com a participação de aproximadamente 240 mil pessoas. Além disso, serão utilizados mais de 27 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais, que possibilitarão a vacinação em populações que vivem em áreas de difícil acesso, como as ribeirinhas e os povos indígenas.

“Hoje, o Brasil é o país que mais oferta vacina de influenza. Estamos adquirindo 60 milhões de doses para vacinar 54,2 milhões de brasileiros. A vacina está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) de forma gratuita”, ressaltou o ministro Ricardo Barros. Ele lembrou que ela é totalmente segura e pode evitar as complicações geradas pelos principais subtipos de influenza que circulam atualmente. “É fundamental que a população-alvo aproveite a oportunidade do Dia “D” para procurar as salas de vacinação e se proteger antes da chegada do período de maior circulação dos vírus”, afirmou o ministro.

A meta, neste ano, é vacinar 90% desse público até o dia 26 de maio, quando termina a campanha. A vacina protege contra os três subtipos do vírus recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para este ano (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).

Dourados

Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde de Dourados, entre 8h e 17h deste sábado, o Núcleo de Imunização articula a campanha em todas as unidades de saúde no município, sendo 34 salas, inclusive nos 4 postos da Reserva Indígena e nos distritos. Para a vacinação neste dia, todo o plantel da Secretaria de Saúde estará envolvido e quatro equipes da Imunização darão suporte logístico aos demais profissionais.

Devem se vacinar, compondo os grupos de risco, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes e mulheres puérperas (aquelas que tenham dado à luz até 45 dias antes de receber a vacina), população indígena, idosos acima de 60 anos, professores e pessoas portadoras de doenças crônicas.