Deputado João Grandão solicita novas pontes de alvenaria para o município de Tacuru

O deputado estadual João Grandão usou a palavra na sessão plenária desta quarta-feira (10) para interceder em favor da população do município de Tacuru, em Mato Grosso do Sul.

Durante o pequeno expediente, o parlamentar apresentou duas indicações para a construção de pontes de alvenaria que facilitarão o deslocamento de pedestres e motoristas na zona rural.

Uma delas sobre o córrego que dá acesso à Fazenda Urtigão e a outra ponte de alvenaria seria construída acima do Rio Iguatemi, na divisa com o município de Sete Quedas, entre as fazendas Cerro Verde e Paraíso.

“Estamos atendendo um pedido de vereadores de Tacuru que vieram até nós com um ofício aprovado pela Câmara Municipal. A partir daí, dei o devido encaminhamento aqui nesta Casa de Leis e apresentei uma indicação com cópia para o secretário de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli”, disse o deputado João Grandão, referindo-se aos vereadores João Miguel Fernandes, Daiana Neris de Souza Pedrotti, Lidiomar Vieira Curió, José Antônio de Souza e Valino Goularte Gomes.

“A construção dessas pontes requer certa urgência, pois facilitará muito o tráfego e o acesso de pedestres, veículos e estudantes nessas regiões, além de oferecer mais segurança e dignidade aos cidadãos e cidadãs tacuruenses. Agora vamos aguardar uma rápida resposta do Governo e manter os cidadãos informados sobre a situação”, acrescentou o deputado.