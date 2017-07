DEFRON incinera mais de 12 toneladas de drogas em Dourados

A DEFRON (Delegacia de Repreensão ao Crimes de Fronteira) realiza nesta quarta-feira, 24, nas dependências da empresa Farinheira São Francisco, em Dourados, a incineração de drogas que se encontram em seu depósito

Estão sendo incinerados cerca de 12.321(doze mil trezentos e vinte um) quilos de droga, entre maconha, cocaína, haxixe, crack, lança perfume e outras, cujas apreensões são frutos de investigação da própria DEFRON, e de fiscalizações das estradas feita pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em várias comarcas do sul do Estado, além de drogas pertencentes a inquéritos que tramitam no 2º DP de Dourados, tais apreensões ocorreram entre os meses de abril e maio de 2017.

A incineração é acompanhada por representantes do Ministério Público Estadual e membros da vigilância sanitária de Dourados. Este é o terceiro ato de incineração promovida pela DEFRON neste ano de 2017, totalizando a queima de mais de 37.500 (trinta e sete mil) quilos de drogas diversas.