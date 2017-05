Cuca conversa com jogadores e comanda treino intenso nesta terça-feira

Recontratado pelo Palmeiras para suceder Eduardo Baptista, o técnico Cuca comandou seu primeiro treinamento na tarde desta terça-feira. O experiente goleiro Fernando Prass, poupado, desfalcou as intensas atividades no gramado da Academia de Futebol.

Ganhador do Campeonato Brasileiro 2016, Cuca tocou o gramado com a mão direita e fez o sinal da cruz assim que pisou no campo em que seria realizado o treinamento. Antes de iniciar os trabalhos, o experiente comandante conversou rapidamente com o elenco.

O veterano Fernando Prass, escalado em 22 partidas nesta temporada, trabalhou apenas nas dependências internas da Academia de Futebol. Embora tenha ficado fora das atividades no gramado, o jogador de 38 anos de idade não preocupa, de acordo com o Palmeiras.

Em seu primeiro treinamento no retorno ao clube, Cuca organizou uma movimentação em campo reduzido, com o elenco dividido em três times. O lateral esquerdo Zé Roberto e o zagueiro Edu Dracena, recuperados de problemas físicos, trabalharam normalmente.

O Palmeiras estreia na edição de 2017 do Campeonato Brasileiro apenas no domingo, mas o treinamento desta terça-feira foi intenso. Como de costume em caso de troca no comando, os jogadores se empenharam durante a movimentação em campo reduzido.

Após a atividade, na beirada do gramado, Cuca conversou com o diretor de futebol Alexandre Mattos. O técnico planeja avaliar o elenco nas primeiras semanas de trabalho e deseja aproveitar eventuais oportunidades no mercado para reforçar o grupo.

O primeiro compromisso do time dirigido por Cuca está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália. Pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, na condição de defensor do título, o time alviverde encara o Vasco.

Da Gazeta Esportiva