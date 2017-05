Cuca começa a esboçar time para estreia no Brasileiro contra o Vasco

A expectativa é alta para o Palmeiras iniciar a defesa do título do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Verdão continuou a preparação para enfrentar o Vasco, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Palestra Itália. Em treinamento realizado na Academia de Futebol, o técnico Cuca começou a esboçar a equipe que pretende mandar a campo.

Como de costume, o novo comandante alviverde não permitiu a entrada da imprensa no início das atividades. Após a liberação, os jogadores faziam a parte final de um coletivo entre titulares e reservas, porém com 12 atletas de cada lado. O time titular foi formado com Fernando Prass; Jean, Mina, Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo e Tchê Tchê; Willian, Guerra, Róger Guedes e Dudu; Borja. A única dúvida na escalação é entre Willian e Róger Guedes.

Já a equipe alternativa foi escalada com Jailson; Fabiano, Antônio Carlos, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos, Hyoran, Raphael Veiga e Michel Bastos; Erik, Keno e Rafael Marques. Próximo de ser negociado com a Fiorentina, da Itália, Vitor Hugo participou normalmente do treino.

Depois do coletivo, a comissão técnica dividiu o elenco por setores e comandou um treino específico. Em uma metade do campo, os meias e atacantes exercitaram finalizações contra os arqueiros Jailson, Daniel Fuzato e Vinícius Silvestre. Na outra, os laterais e zagueiros praticaram posicionamento na bola aérea defensiva. Fernando Prass trabalhou sozinho em campo anexo com os treinadores de goleiro.

O Palmeiras retornará aos treinamentos na tarde desta sexta-feira, a partir das 15h30 (de Brasília), na Academia de Futebol. No sábado, a equipe fará o último treinamento antes da estreia no Brasileirão, no Palestra Itália.



Da Gazeta Esportiva