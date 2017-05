Corinthians tenta segurar Universidad de Chile para se classificar na Sul-Americana

Três dias após conquistar seu 28º título do Campeonato Paulista e confirmar o bom começo de trabalho do técnico Fábio Carille, o Corinthians tenta manter o moral adquirido na noite desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra a Universidad de Chile, em Santiago, em duelo válido pela primeira fase da Copa Sul-Americana, único torneio, além do Brasileiro, que vai durar até o final da temporada.

Para deixar os chilenos para trás, o Alvinegro terá de segurar uma boa vantagem adquirida no duelo de Itaquera, quando fez 2 a 0 sobre os rivais, há mais de um mês. Além disso, o desafio da comissão técnica é fazer com que os jogadores mantenham o nível de concentração apresentado nas partidas decisivas do Estadual mesmo pouco depois das comemorações pela conquista.

“A gente fica feliz. Vida de jogador é assim mesmo. Quarta-feira temos mais uma decisão, um jogo muito difícil, mas tenho certeza que vamos sair com um grande resultado”, disse o lateral esquerdo Guilherme Arana, eleito o melhor da sua posição no Estadual, minimizando o intervalo curto entre a final e o duelo em Santiago. “Já estamos com a cabeça lá”, assegurou.

Dentre os titulares, os que têm a presença assegurada são o volante Gabriel e o meia Rodriguinho, que perderam o segundo duelo da decisão do Paulista por conta de suspensão. Carille, porém, não poderá contar com o zagueiro Pablo, que nem sequer viajou por conta de uma forte crise de sinusite, e o lateral direito Fagner, que cumpre um último jogo de suspensão imposta pela Conmebol.

No miolo da defesa, quem fica com a vaga é Pedro Henrique, tido pelo comandante como um nome mais preparado do que Léo Santos, seu concorrente direto. Ambos, porém, fariam seu primeiro jogo internacional pelo clube. Na direita, Léo Príncipe, que já atuou na ida, em Itaquera, volta a cobrir o espaço do lateral da Seleção Brasileira em mais um teste para a sua capacidade.

“Tivemos muita dificuldade em casa, principalmente no primeiro tempo. É um time que já está há três anos junto e vai ter mais de 40 mil no estádio. Mas o time está bem maduro para suportar tudo isso”, avaliou Carille, outro que viverá um dia de estreia no embate: em Santiago, ele terá a primeira experiência internacional pelo Corinthians como técnico.

Do outro lado, a La U também divide suas atenções entre o torneio continental e uma competição local, mas ainda não chegou a uma definição. Disputando ponto a ponto o torneio Clausura com o arquirrival Colo Colo, o time tem um ponto a menos com duas partidas a serem disputadas. Ainda assim, não pensa em poupar atletas para o embate frente ao O’Higgins, no domingo, fora de casa.

“Não é o momento para poupar atletas”, apontou o lateral esquerdo Beausejour, da seleção chilena, que não atuou em São Paulo por causa de uma lesão. “Estamos procurando desfrutar do que é um confronto contra uma equipe como o Corinthians. Acreditamos no apoio da nossa torcida, um estádio cheio, para poder reverter a situação dentro de casa. Creio que temos condição de fazer um grande jogo”, apostou o técnico Guillermo Hoyos.

Ficha Técnica

Universidad de Chile x Corinthians

Local: estádio Nacional, em Santiago (Chile)

Data: 10 de maio de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Daniel Fedorczuk (Uruguai)

Assistentes: Richard Trinidad e Carlos Pastorino (ambos do Uruguai)

UNIVERSIDAD DE CHILE: Johnny Herrera; Rodríguez, Vilches, Jara e Beausejour; Espinoza, Reyes, Benegas, Lazo e Lorenzetti; Mora

Técnico: Guillermo Hoyos

CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille

