Cores metálicas são tendências da moda em 2017

Ouro, prata e bronze serão as cores-tendência para este ano

Ouro, prata e bronze são as novas tendências da moda neste ano. As cores, que vêm ganhando espaço desde 2016, encherão de brilho também os acessórios do próximo inverno, como botas e ankle boots, desde bronze até o ouro rosa.

Já o verão promete ser rico em peças brilhantes e de cores metálicas, como o ouro de aspecto “derretido” que relembra as silhuetas dos anos 1930. Combinar sapatos com detalhes coloridos, como os “Platform” da Puma, com vestidos “tubinhos” na cor preta pode transformar um look esportivo em um estilo chique. O contrário também é possível, ao combinar um minivestido colorido com uma jaqueta.

No que diz respeito às marcas, os vestidos da Louis Vuitton para este ano terão pigmentos de bronze, que criam ondas de mercúrio. Já a Elisabetta Franchi propõe em seus modelos lantejoulas cor de cobre em um modelo “roupão”, bordado tom sobre tom para aquelas mulheres que querem seduzir em estilo “vamp”.

Por sua vez, a Alberta Ferretti decora suas roupas de seda marfim com ouros e miçangas e destaca, com uma serpente prateada, um de seus vestidos pretos com cauda. A Antonio Marras mistura tecidos floridos, de estilo tapeçaria, em uma proposta “folk chic”.

A Chanel, com Karl Lagerfeld, abusa de rosa e prata com roupas cheias de lantejoulas e plumagem. Laura Biagiotti propõe em suas roupas detalhes em ouro metálico e botas douradas no estilo do filme “Barbarella” (1968), enquanto a Balmain aposta em capuzes e lenços em malha lamé e na transformação da armadura medieval em uma vestimenta descolada para a vida noturna.

Já a Christian Dior, com Maria Grazia Chiuri, decorará suas roupas com pontos de metal que mais parecem um céu estrelado.

Finalmente, o estilo metálico da Miu Miu estará em vestidos curtos, sofisticados e com decorações em prata, marcados na cintura por um cinto e com longas saias de franjas metalizadas.

Da AnsaFlash