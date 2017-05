Cinemark tem pré-venda de ingressos para ‘Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar’

Os ingressos já podem ser adquiridos nas bilheterias ou no site da Rede

Prontos para mais uma aventura em alto-mar com o capitão Jack Sparrow? A Rede Cinemark já deu início à pré-venda de ingressos para o novo filme da franquia “Piratas do Caribe” (Disney), que chega aos cinemas no dia 25 de maio. As entradas já podem ser adquiridas no site da Cinemark (www.cinemark.com.br) e nos 82 cinemas da Rede no Brasil, pelos valores regulares de bilheteria. O longa-metragem conta com Johnny Depp, Javier Bardem e Brenton Thwaites no elenco. Na Capital, a Cinemark fica no Shopping Campo Grande.

Sobre o filme: O capitão Salazar (Javier Bardem) é a nova pedra no sapato do capitão Jack Sparrow (Johnny Depp). Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas existentes na face da Terra. Para escapar, Sparrow precisa encontrar o Tridente de Poseidon, que dá ao seu dono o poder de controlar o mar.

Serviço – Pré-venda “Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar”

Estreia do filme: 25 de maio

Classificação indicativa: 14 anos

Duração:129 minutos

Local: Cinemark Shopping Campoo Grande

Confira os dias e horários no site da Cinemark – www.cinemark.com.br