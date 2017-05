Cassems entrega reforma de revitalização do Hospital de Nova Andradina

Com a revitalização, o hospital ganhará novas salas de observação, consultórios médicos, centro cirúrgico, leitos, apartamentos, área de internação, pronto-socorro e recepção.

A Cassems entrega, na noite desta quinta-feira (11), a reforma de revitalização do seu Hospital de Nova Andradina. Agora, o hospital oferece novas salas de observação, novos consultórios médicos, novo centro cirúrgico com equipamentos de última geração, novos leitos e apartamentos, área de internação, nova recepção e pronto-socorro. A Unidade Hospitalar está mais moderna e, assim, proporcionará um atendimento mais acolhedor aos beneficiários do município e região.

Para o diretor de Unidades Hospitalares da Cassems, Flávio Stival, com a reforma, o Hospital de Nova Andradina vai trazer um atendimento mais humanizado aos usuários que buscarem atendimento. “Nós sempre buscamos melhorar as nossas estruturas e já havíamos reformado os consultórios médicos, o setor administrativo e a farmácia, agora, chegou o momento de reformar o atendimento”, conta.

Ainda segundo o diretor, com a reforma concluída, além da qualidade no atendimento, o hospital ganhará uma estrutura mais confortável. “Com a reforma finalizada, o nosso objetivo é melhorar ainda mais a qualidade do atendimento aos nossos beneficiários, oferecendo um ambiente muito mais confortável e com tecnologia de ponta, haja vista a importância que o hospital tem para a região”, explica Stival.

O presidente da Caixa dos Servidores, Ricardo Ayache, explica que a readequação do hospital vai beneficiar toda a população da região e até mesmo os profissionais de saúde. “Esta reforma do pronto-socorro será de grande importância para o beneficiário da Cassems e para população em geral, pois representará um enorme ganho não só de atendimento, mas também de estrutura. Dessa forma, os profissionais podem exercer suas funções de maneira mais adequada e com um conforto maior para os pacientes, por meio de uma estrutura mais acolhedora e moderna”, avalia Ayache.

Rede Própria

A Cassems, alinhada às mais modernas tendências em gestão na área de saúde, aderiu à verticalização, ou seja, estruturação de serviços próprios oferecidos aos seus usuários no intuito de otimizar os recursos e reinvesti-los para que o beneficiário do plano tenha cada vez mais acesso à saúde de qualidade. Por isso, hoje, a Caixa dos Servidores conta com Centros Médicos, Odontológicos, Hospitais e Centro de Prevenção em Saúde e Centro de Diagnóstico na sua Rede Própria.

Toda a Rede Própria está localizada estrategicamente de forma a oferecer maior comodidade ao usuário em todo o Estado. Em pesquisa realizada recentemente, os Hospitais da Rede Própria da Caixa dos Servidores atingiram índice de mais de 80% de satisfação entre os beneficiários Cassems.

Hospital Cassems Nova Andradina

O Hospital Cassems de Nova Andradina foi arrendado em maio de 2006, da antiga Santa Casa de Nova Andradina, com o objetivo de oferecer atendimento em saúde com qualidade aos beneficiários da Caixa dos Servidores. Em 2011, com o encerramento do contrato, a Cassems comprou o hospital. A unidade é de grande importância para Nova Andradina e região, abrangendo as cidades de Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Ivinhema e Taquarussu.

A estrutura conta com 38 leitos, 04 salas cirúrgicas e 07 consultórios e oferece atendimento clínico e cirúrgico em diversas especialidades, além de serviços de diagnóstico como, ecocardiograma, eletrocardiograma, teste ergométrico, mamografia digital, raios-X, tomografia computadorizada, ultrassonografia, fisioterapia motora e respiratória e acupuntura. O hospital disponibiliza atendimentos nas seguintes especialidades: Clínica Médica, Ortopedia, Cardiologia, Geriatria, Dermatologia, Neurologia, Nefrologia, Urologia e Cirurgia Plástica.