Carlito do Gás atende moradores e solicita melhorias no Parque das Nações

Desde o início de seu mandato, o vereador Carlito do Gás (PEN) tem dado atenção a diversas solicitações de moradores, para melhorias do Parque das Nações I e II. Durante sessão desta segunda-feira (8), a instalação de pontos de ônibus, manutenção e reparos de viadutos, recapeamento e operação tapa-buracos foram requeridas durante tribuna livre.

O vereador já havia solicitado, para o Parque das Nações I e II, a implantação de redutores de velocidade, manutenção e construção de salas no Ceim (Centro de Educação Infantil Municipal) Sarah Penzo, instalação de um posto de saúde e rampas de acesso na Praça da Juventude.

Os próximos pedidos, de acordo com o vereador, serão para a construção de uma academia ao ar livre e a revitalização do campo de futebol do Parque das Nações I.

Dentre os pedidos realizados pelo vereador, desde o começo de seu mandato, muitos já foram cumpridos, como a retomada da obra do CEIM no Parque das Nações I, a sinalização de trânsito da Escola Estadual Tancredo Neves, troca de lâmpadas e limpeza da Praça da Juventude.

“Ainda há muita coisa a ser atendida, mas prometo a comunidade do Grande Parque das Nações, que estarei sempre acompanhando os moradores”, comentou o vereador. Ele ainda colocou-se à disposição de todos, para solicitar e cobrar melhorias e manutenções ao Poder Público.