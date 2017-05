Câmara e Sindicato Rural recepcionam ministro interino da Agricultura

O ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki desembarcou em Dourados, na tarde desta segunda-feira (15) para participar da 53ª Expoagro. No aeroporto Francisco de Matos Pereira, ele foi recepcionado pelo presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália, pela presidente da Câmara de Dourados, Daniela Hall (PSD) e pela prefeita Délia Razuk (PR).

De acordo com o presidente do Sindicato Rural, a participação do ministro no evento comprova o empenho da atual diretoria em apresentar o desenvolvimento e crescimento do setor, assim como expandir as atividades realizadas na Exposição para o cenário nacional.

Após sua chegada, o ministro cumpre agenda com lideranças políticas de Dourados e a noite visitará o parque de exposições.

Para a presidente da Câmara, a visita do ministro reforça ainda mais o comprometimento das lideranças políticas e também do Sindicato Rural em alavancar o agronegócio de Dourados e região. “A Expoagro é uma feira reconhecida internacionalmente e a cada ano mostra a força dos produtores rurais da região. Com certeza, a participação do ministro comprova que Dourados tem se destacado no segmento agropecuário”, pontua.