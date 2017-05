Braz Melo homenageia projeto realizado pelo DOF

Na última sessão dia (08) o vereador Braz Melo (PSC), através da Câmara Municipal de Dourados, homenageou com uma moção de congratulação o policial Kleber Souza Paes e o comando do DOF, idealizadores do projeto “Diga não às drogas”.

O policial Kleber leva palestras as escolas, com o objetivo de alertar sobre as consequências do uso e tráfico de drogas, sobre as formas que os traficantes utilizam para aliciar pessoas para fazer o transporte de entorpecentes e como esses grupos são violentos quando vão “cobrar” as dívidas de drogas. Dessa forma o projeto visa mostrar as consequências do uso de entorpecentes, e os resultados desta escolha.

“Esse projeto é de grande importância para orientação das nossas crianças e jovens, pois as drogas estão mais presentes do que se pode imaginar”, afirma o vereador.

Os comandantes Cel Kleber Hadad e o Cel Gilberto deram total apoio para que fosse atendido a todos na medida do possível, com responsabilidade, e o Cabo Rogerio Fernandez da Assecom ajuda na organização e divulgação das palestras.

“Esse trabalho é lindo, eu amo o que eu faço nesse aspecto de trabalho preventivo, tentar passar uma mensagem de alerta e prevenção, é maravilhoso, pois também sou pai e esse trabalho não pode parar”, relatou o policial Kleber.

O projeto já atendeu 970 crianças e adolescentes se as escolas quiserem fazer parceria com o DOF pode entrar em contato pelo e-mail [email protected].