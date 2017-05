Audiência pública discute situação das bibliotecas municipais e incentivo a leitura

Acontece nesta quinta-feira (18), no Plenário da Câmara de Dourados, a audiência pública com o tema “Vamos discutir a biblioteca pública que queremos”. Proposta pelo vereador Cirilo Ramão (PMDB), a reunião visa debater sobre a situação das bibliotecas municipais e escolares de Dourados, assim como incentivar o gosto pela leitura.

A discussão sobre as bibliotecas do município começou quando o vereador constatou o abandono dos dois únicos espaços públicos municipais dessa natureza, a biblioteca Prefeito Vicente de Carvalho, localizada na Praça Mário Correa, em frente ao Hospital Evangélico, e a biblioteca Chester Bonfim, instalada na Praça do Cinquentenário.

Os locais estão sem manutenção, sendo que a biblioteca da Praça do Cinquentenário está fechada há dois anos para reforma e a Chester Bonfim com ventiladores quebrados, acervo defasado, entre outros problemas.

“As bibliotecas padecem do mesmo problema da maioria das bibliotecas, inclusive as escolares da Rede Municipal. A defasagem do acervo e a falta de conexão com internet são inadmissíveis”, pontuou o vereador.

A coordenadora geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do Ministério, Virginia Esteves, foi convidada para palestrar durante a audiência. Também confirmaram participação, a secretária municipal de Educação, Denize Portolann, e a secretária da Fetems (Federação de Professores do Estado), Deumeires Morais, além de representantes da Coordenadoria Regional de Ensino do Governo do Estado em Dourados e da ADL (Academia Douradense de Letras).

“Dourados possui perfil de cidade educadora. Temos que construir uma nova biblioteca municipal, a altura da nossa cidade e que seja uma referência para a pesquisa e o conhecimento, além da leitura”, ressaltou o vereador.

Serviço

A audiência pública acontece nesta quinta-feira (18), no Plenário da Câmara Municipal, a partir das 19h.