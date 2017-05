Atlético-MG estreia neste sábado contra o Flamengo sem dois titulares

O Atlético Mineiro já viajou para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo, no Maracanã, neste sábado, na estreia do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado perdeu duas importantes peças para o começo do torneio nacional.

O lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Leonardo Silva são os grandes desfalques para o treinador atleticano. Ambos sentiram, após o triunfo sobre o Cruzeiro que garantiu o título mineiro, dores na coxa direita.

As vagas serão ocupadas por Carlos César e Felipe Santana, ambos criticados recentemente por suas atuações no grupo titular.

Algo que chama atenção é a manutenção do esquema com três volantes, colocado em prática em algum momento do início do Campeonato Mineiro e no último jogo, contra o Cruzeiro. Nesta formação, Adilson é o homem de proteção a zaga com Elias e Rafael Cariocas mais livres para o apoio ao ataque.

Confira a lista:

Goleiros: Victor e Giovanni

Laterais: Carlos Cesar, Fabio Santos, Danilo e Leonan

Zagueiros: Gabriel, Felipe Santana, Erazo, Rodrigão

Volantes: Rafael Carioca, Elias, Adilson, Yago, Ralph

Meias: Cazares, Otero, Carlos Eduardo, Marlone, Maicosuel

Atacantes: Robinho, Fred, Rafael Moura

Da Gazeta Esportiva