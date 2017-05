Após discussão, Neymar afirma que se Juan Carlos seguir no clube quem sai é ele

A polêmica discussão entre o auxiliar técnico do Barcelona, Juan Carlos Unzué, e Neymar, segue rendendo nos bastidores e na imprensa européia. Segundo informações do jornal ‘Mundo Deportivo’, o astro brasileiro usou a frase “Se ele fica, eu vou” para resumir a confusão.

Juan Carlos Unzué teria alertado a Neymar sobre sua postura fora de campo. Segundo o jornal ‘Marca’, o auxiliar técnico do Barcelona citou ainda Ronaldinho Gaúcho como exemplo a não ser seguido, o que aparentemente irritou ainda mais o atual craque do clube catalão.

Com a saída de Luis Henrique ao fim desta temporada, Juan Carlos é apontado como substituto do técnico no clube catalão, e caso se confirme essa escolha da diretoria, o futuro de Neymar no Barcelona pode estar com os dias contados.

