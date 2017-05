Após 18 dias só de treinos, São Paulo enfrenta o Defensa y Justicia-ARG pela Sul-Americana

Após 18 dias, chegou o tão esperado momento pela torcida, atletas e comissão técnica do São Paulo. Nesta quinta-feira, depois de uma rotina apenas com treinos, o Tricolor voltará a entrar em campo, e logo em um duelo decisivo, contra o Defensa y Justicia-ARG pela partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana.

As mais de duas semanas trabalhando no CT da Barra Funda serviram para o clube do Morumbi afinar seu entrosamento e fazer trabalhos táticos. O lateral-esquerdo Júnior Tavares, provável titular nesta quinta, falou sobre as atividades na intertemporada e a ansiedade por voltar a atuar.

“O período serviu para o nosso time se entrosar mais, e o Rogério Ceni trabalhou muito taticamente. Foi uma fase de treinamentos, com muito foco no elenco. A gente está muito ansioso pelo jogo, por vestir de novo a camisa do São Paulo. As coisas vão sair naturalmente de acordo com o que treinamos”, afirmou o ala.

Para o confronto desta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Morumbi, o São Paulo precisa de apenas um triunfo simples para avançar, já que empatou o jogo de ida, na Argentina, por 0 a 0. Nesta semana, Rogério Ceni fechou todos os treinamentos da equipe e, portanto, a escalação tricolor segue sendo um mistério. Mesmo assim, a tática dos mandantes para a partida já está definida.

“Vamos jogar do mesmo jeito ofensivo, porque só precisamos da vitória e vamos assim até o fim. Temos que atenção total e não podemos errar. Precisamos estar 100% do tempo ligados. A palavra-chave do jogo é foco”, completou o atleta.

A partida desta quinta-feira, porém, é tratada com a mesma importância do outro lado. O Defensa y Justicia fala do “sonho” que seria avançar de fase na Copa Sul-Americana contra “os melhores da América”. A expectativa é tanta que que a diretoria do clube está dando ingressos a todos os torcedores que se interessarem em acompanhar o confronto no Morumbi.

Para o jogo decisivo, o técnico Sebastián Beccacece deverá contar com time completo e a tendência é uma escalação mais defensiva para a equipe. A expectativa é pela manutenção do esquema com três zagueiros e três volantes, tendo apenas o centroavante Ríos como referência no ataque.

Ficha Técnica

São Paulo x Defensa Y Justicia-ARG

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Data: 11 de maio de 2017, quinta-feira

Horário: 21h45 (Brasília)

Árbitro: Ulises Mereles (Paraguai)

Assistentes: Não divulgado

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Bruno, Lucão, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cueva; Luiz Araújo, Thomaz e Lucas Pratto

Técnico: Rogério Ceni

DEFENSA Y JUSTICIA: Arias; Silva, Baroboza e Delgado; Gutiérrez, Miranda e Bouzat; Rivero, Pochettino e Castellani; Ríos

Técnico: Beccacece

Da Gazeta Esportiva