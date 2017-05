Antes de estreia na Série B, Zago testa novo esquema no Inter

Podendo utilizar os nomes contratados para disputar a Série B, o técnico Antônio Carlos Zago começou a testar outros esquemas táticos no elenco colorado. No treino da manhã desta quarta-feira no Centro de Treinamentos Parque Gigantes, o treinador utilizou o garoto Iago na lateral-esquerda.

No esquema 4-1-4-1, Zago comandou uma atividade de ataque contra a defesa com Fabinho, Felipe Gutiérrez, Marcelo Cirino e Diego no time titular. Além disso, o treinador aproveitou o capitão D’Alessandro como falso 9. O time do treino teve Daniel; William, Léo Ortiz, Victor Ortiz e Iago; Rodrigo Dourado; Fabinho, Felipe Gutiérrez, Marcelo Cirino, Diego e D’Alessandro.

Edenílson foi ausência pelo segundo dia seguido e é dúvida para a estreia na Série B. Na final do Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo, o volante sofreu um entorse no tornozelo direito. O meia-atacante Roberson também se recupera de lesão e não esteve presente nas atividades.

O atacante Nico López também não participou dos treinos novamente. Na terça-feira, o jogador foi liberado para resolver problemas particulares. Caso Nico não atue contra o Londrina, Marcelo Cirino pode entrar na vaga do uruguaio. O lateral-esquerdo Uendel apenas correu no gramado. O atleta está com dores no adutor da coxa, mas deve jogar no sábado.

O jogador William Pottker chegou na tarde desta quarta-feira em Porto Alegre. O atacante será apresentado amanhã no Estádio Beira-Rio. Pottker vestirá a camisa 99. A direção do Internacional espera que o nome do atleta apareça no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira.

Em fevereiro, o jogador foi expulso na partida entre Ponte Preta e Cuiabá, pela Copa do Brasil, e deve cumprir suspensão na primeira rodada da segunda divisão. O Departamento Jurídico do Internacional já trabalha para tentar reverter a punição em multa no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Da Gazeta Esportiva