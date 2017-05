Alan Guedes participa de reunião para debater segurança no Parque Alvorada

O vereador Alan Guedes (DEM), participou na manhã desta quarta-feira (10), de uma reunião para debater ações que possam coibir o número de furtos e assaltos que vem ocorrendo no Parque Alvorada nos últimos meses.

O encontro, que foi organizado por um grupo de moradores do bairro, aconteceu no 3º Batalhão da Polícia Militar e contou ainda com a presença do vereador Olavo Sul (PEN), comandante da Polícia Militar, o tenente-coronel Carlos Silva e o comandante da Guarda Municipal Silvio Reginaldo Peres Costa, a chefe de gabinete do deputado estadual Zé Teixeira (DEM), Marivânia Vilanova.

De acordo com o vereador, é preocupante o número de crimes vem ocorrendo com frequência no bairro e em outras regiões da cidade, por isso é importante uma ação conjunta entre a sociedade e autoridades policiais para coibir os fatos e trazer mais segurança à população.

“A questão da segurança é uma das prioridades do nosso mandato, o número de crimes tem aumentado em várias regiões da cidade e precisamos, de alguma forma, conter isso. A partir dessa reunião vamos buscar ações que possam garantir a segurança da população”, disse.

Os moradores já estão se organizando para implantar no bairro o Conselho Comunitário de Segurança o (Conseg), assim como no Jardim Mônaco que funciona desde de março deste ano.

“Diante do grande número de registros de furtos e assaltos que ocorrem na região, os moradores já estão se organizando para montar o Conseg e isso com certeza irá contribuir muito com o trabalho da polícia”, pontuou o vereador.

Segundo Henrique Junior, 33, morador no Parque Alvorada em menos de um mês já foram registrados 30 furtos e 5 assaltos no bairro, a maioria dos furtos ocorrem no horário que os moradores estão trabalhando.

“Buscamos levar para as autoridades policiais e para os vereadores Alan Guedes e Olavo Sul os fatos que acontecem no bairro, pois tem aumentado a quantidade de furtos e assaltos. A reunião foi produtiva e acredito que juntos conseguiremos uma solução”, falou.

A reunião contou com o apoio ainda o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, e vereadores do partido Democratas.

Conseg

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) é formado por pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de problemas relacionados a falta de segurança. Cada Conselho é uma entidade de apoio à Polícia Estadual nas relações comunitárias, e se vinculam, por adesão, às diretrizes emanadas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por intermédio do Coordenador Estadual de Polícia Comunitária.