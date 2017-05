Agentes de Proteção da Aviação Civil garantem segurança dos voos em Dourados

Para garantir a segurança dos voos, Dourados conta com uma equipe capacitada de Agentes de Proteção da Aviação Civil (Apac), para atuar contra atos de interferência ilícita. Esses agentes são funcionários da Prefeitura de Dourados, capacitados por escolas regulamentadas e que seguem normas rígidas da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Os Apac’s, entre outras atividades, são responsáveis pelas operações realizadas no canal de inspeção do aeroporto, desde a triagem dos passageiros na fila, a utilização de detectores de metais e do aparelho de raios-x, até a inspeção manual da bagagem.

Todos esses procedimentos são necessários para garantir que nenhum objeto proibido ou potencialmente perigoso entre na aeronave e possa ser utilizado como ferramenta para um ato de interferência ilícita, como, por exemplo, o sequestro de aeronave ou atentado terrorista.

De acordo com o administrador do Aeroporto Regional de Dourados, Juliano Domingos, a formação dos Agentes de Proteção da Aviação Civil é composta por diversos cursos e é avaliada e atualizada constantemente, tendo o agente que se submeter a cursos e provas de maneira continua para a manutenção de sua habilitação. “Os Agentes de Dourados têm a mesma formação dada em todo o Brasil, sendo esses profissionais habilitados a trabalhar em qualquer aeroporto do país”, observa.

Em Dourados a equipe de Agentes de Proteção da Aviação Civil busca aperfeiçoamento constante com cursos complementares, além de estar construindo junto com a Prefeitura um Plano de Carreira para aperfeiçoar ainda mais os trabalhos e melhorar o desenvolvimento dos profissionais.

“Com o apoio da Polícia Federal, dos órgãos de segurança da cidade e de todos que atuam no Aeroporto, a cidade de Dourados ganha com os Apac’s a segurança necessária para explorar a aviação civil de maneira segura e confiável”, sustenta o administrador.