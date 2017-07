Acontecimento político marca entrega do PAI em Dourados

A entrega da Policlínica de Atendimento Infantil (PAI), ocorrida na manhã desta quarta-feira (24) pela prefeita Délia Razuk (PR), acabou se transformando em um ato político como há tempos não se via em Dourados. A prefeita recepcionou, além de muitos populares, pacientes que já são atendidos no local e políticos de diferentes correntes.

O tom dos discursos marcou a importância da obra. Para o ex-deputado federal Marçal Filho, que viabilizou os recursos no Orçamento Geral da União ainda de 2010, o momento era significativo “pela sensibilidade do secretário Renato Vidigal e a realização de um sonho que sonhamos juntos, eu e a prefeita Délia”. Segundo o atual vereador pelo PSDB, o PAI “precisava de uma mãe para começar a funcionar”.

A presidente da Câmara, vereadora Daniela Hall (PSD), chegou a defender o retorno do colega Marçal à Câmara dos Deputados “para continuar ajudando a nossa cidade”. Antes dela, o próprio Marçal se disse orgulhoso pelo fato de que a prefeita Délia já entregou, desde janeiro, três obras [dois Ceims e agora a PAI] viabilizadas com recursos obtidos durante o mandato dele em Brasília.

No discurso final, a prefeita reconheceu o papel de agentes políticos, citando o empenho do então deputado Marçal Filho para conseguir os recursos, a ação do ex-prefeito Murilo “que poderia ter deixado o dinheiro parado, mas construiu a obra” e os esforços de toda a equipe da Secretaria de Saúde, mediante o compromisso de garantir a continuidade da Administração.