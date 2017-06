Ação de saúde da CCR MSVia cada vez mais presente na BR-163/MS

Além de proporcionar mais segurança, conforto e melhores condições de trafegabilidade aos usuários da BR-163/MS, a CCR MSVia visa também promover a melhoria da qualidade de vida dos motoristas que trafegam pela rodovia. Nesse sentido, desde novembro de 2014, a Concessionária realiza mensalmente edições do Programa Estrada para a Saúde, que oferece aos participantes exames clínicos gratuito de forma a verificar as condições de saúde dos mesmos.

De novembro/14 até dezembro/15, 1.394 pessoas já realizaram testes de diabetes e triglicérides, medição de colesterol e Índice de Massa Corpórea (IMC), aferição de pressão arterial, exames de acuidade visual, auditiva e de força. Puderam usufruir também de vacinas, corte de cabelo e de barba, tudo gratuitamente, oferecidos pelos parceiros por onde a CCR MSVia passa ao longo da BR-163/MS.

A maioria dos participantes são os caminhoneiros, com 74%. Destes, 92% são homens, com média de idade entre 31 e 60 anos. Do total de participantes do sexo masculino, 33% apresentaram obesidade moderada e 68% não praticam atividade física.

De acordo com a responsável pelo Programa em Mato Grosso do Sul, Lígia Elena de Castro Nascimento, os resultados dos exames realizados são satisfatórios, mostrando que os motoristas estão preocupados com a saúde.

“No acumulado, os índices mostram que os exames estão normais, mostrando que eles estão se cuidando. Ainda assim, em alguns casos, nós orientamos os usuários, baseados nos resultados obtidos durante o circuito, a procurarem o médico, caso necessário”, explica.

Ação na Capital fecha o ano

A última edição do Estrada para a Saúde em 2015 aconteceu no pátio de estacionamento do Posto Kátia Locatelli, localizado na altura do km 462 da BR-163/MS, sentido Norte. O evento se desenvolveu entre 15h e 21h e 95 caminhoneiros participaram.

Segundo Lígia, “para o ano que vem estamos programando algumas novidades, sediando o evento em outros municípios lindeiros da BR-163/MS, de forma a atingirmos o maior número de pessoas possíveis”.

Foram parceiros na edição de dezembro além do Posto Kátia Locatelli, o Centro de Beleza Lunilv e a Escola Padrão (serviços de enfermagem).