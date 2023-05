Jogos Escolares: Seleção de basquete de Dourados aposta no lugar mais alto do pódio

Douradenses estreiam, hoje, diante de Chapadão do Sul

A seleção de basquete de Dourados (categoria 15 a 17 anos) irá disputar até o dia 6 de maio os Jogos Escolares da Juventude de MS. Campo Grande sedia a competição no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE) e nas quadras cobertas do Poliesportivo Dom Bosco 1 e 2. Dourados está na primeira divisão ao lado de mais 11 municípios: Água Clara, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Rio Brilhante e Três Lagoas. Os douradenses compõem a chave C com os donos da casa, Campo Grande, e Chapadão do Sul. O prognóstico aponta partidas equilibradas em todo o campeonato.

Um dos destaques de Dourados é Henrique Brabes, estudante do Elite Rede de Ensino. O atleta de 17 anos conta com um excelente chute de três e ótima infiltração. “Minha expectativa é bem alta. Representar a minha cidade e a minha escola é uma sensação única. Estou bem otimista. Dourados tem uma ótima tradição nos Jogos e como em todas as edições, aparece como uma das favoritas ao título”, analisa Brabes, que atua na posição de ala/armador.

A participação em relevantes competições escolares não é novidade na biografia do estudante. O aluno do Elite já disputou oito campeonatos, dentre eles estaduais e regionais.

Henrique, que começou a jogar basquete na escola em 2017, destaca a importância do esporte na formação do cidadão. “O basquete colabora no trabalho em equipe, nos ensina a ter comprometimento e liderança. Além de formarmos boas amizades”.

Dourados estreia hoje (terça, 02/05) diante de Chapadão do Sul, às 13h30, no CEMTE. Na segunda rodada (quinta-feira, 04/05), os douradenses enfrentarão Campo Grande, no mesmo horário e no mesmo local da partida anterior.