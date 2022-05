Jogos Escolares da Juventude de MS começam na próxima semana em Campo Grande

Tudo pronto para os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2022, que já têm data para começar. De 17 a 23 de maio, Campo Grande recebe a primeira etapa da competição, nas modalidades basquetebol e futsal, com a participação de estudantes-atletas na faixa etária de 15 a 17 anos. O evento é organizado pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, o evento promove a integração entre jovens de todas as regiões do estado. “Além do esporte, estamos levando uma oportunidade de socialização entre os sul-mato-grossenses, em um ambiente saudável para nossos jovens”, afirma. “Desta forma, não criamos apenas bons atletas, mas cidadãos conhecedores orgulhosos de seu estado”, conclui.

Após o período crítico da pandemia da Covid-19, a principal competição escolar do estado, que teve número reduzido de envolvidos em 2021, volta com tudo neste ano. A primeira etapa, na capital, terá número recorde de participantes até hoje, de acordo com a Gerência-Geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas e de Lazer (Gedel) da Fundesporte, que organiza e coordena os Jogos.

Ao todo, estarão nas quadras 1.068 estudantes-atletas (719 no masculino e 349 no feminino). “Atingimos um número de inscritos significativo neste ano pós-pandemia, com a participação de 58 municípios”, declara a gerente-geral da Gedel, Karina Pereira Quaini.

A partir deste ano, a competição, na faixa etária de 15 a 17 anos e nos esportes coletivos, terá novo formato. A participação dos municípios nesta edição será por seleções, isto é, equipe formada por estudantes-atletas representantes de várias instituições de ensino públicas e/ou privadas. Assim, o formato alinha-se à etapa nacional, os Jogos Escolares da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Em 2022, o evento terá Aracaju (SE) como cidade-sede, entre 1º e 18 de setembro.

O retorno do Centro de Convivência é outra novidade. A iniciativa busca a socialização de estudantes-atletas de diferentes municípios. “No Centro de Convivência, os atletas poderão participar de brincadeiras, palestras e momentos de descontração. Assim, incentivamos a interação entre nossos adolescentes, fomentando o espírito de coletividade”, enfatiza Karina Quaini.