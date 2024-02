JBS Couros abre 50 vagas de emprego na unidade de Campo Grande

As oportunidades são para operador de produção com e sem experiência na área

A JBS Couros, a maior indústria de processamento de couros do mundo, está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 50 vagas de trabalho na unidade em Campo Grande (MS). As vagas são para operador de produção II e não é necessária experiência na área. A jornada é de segunda a sexta-feira, das 17h às 2h20.

Os interessados podem entrar em contato diretamente pelo WhatsApp (67) 99923-7781 ou encaminhar o currículo para o e-mail recrutamento.couros@jbs.com.br.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa, estão: prêmio de produção, cesta básica, plano de saúde (telemedicina), transporte fretado, seguro de vida, gympass, entre outros.

“Estas vagas não exigem experiência. Então, também pode ser uma oportunidade de entrada no mercado de trabalho. O interessado pode encaminhar o currículo tanto por WhatsApp, quanto por e-mail, ou ir até o mutirão, organizado pela Funsat”, conta a supervisora do RH da JBS Couros em Campo Grande, Ana Santos.

No dia 22 de fevereiro (quinta-feira), o RH da unidade estará no feirão organizado pela Funsat (Fundação Social do Trabalho), das 8h às 13h, na UBS Aero Rancho, na Avenida Rachel de Queiroz, nº 995.

A JBS e as cadeias produtivas ligadas a ela em Mato Grosso do Sul movimentaram, em 2020, o equivalente a 3,79% do PIB (Produto Interno Bruto) sul-mato-grossense e contribuíram, em 2021, para a geração de 7,5% dos empregos do Estado. Os dados são do levantamento produzido pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Em números totais, o impacto da JBS no PIB sul-mato-grossense foi de R$ 4,6 bilhões. Em 2021, a Companhia gerou 107.090 empregos diretos, indiretos e induzidos no Estado. A JBS está presente em nove municípios sul-mato-grossenses: Anastácio, Caarapó, Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Rio Brilhante, Sidrolândia e Terenos, com forte atuação nas indústrias de bovinos e suínos.

Sobre a JBS Couros

A JBS criou a unidade de negócios de couros em 2009 como importante parte de sua estratégia para agregar valor à cadeia produtiva. A JBS Couros é a maior indústria de processamento de couros do mundo, com 21 unidades produtivas, três unidades de corte, dois centros de distribuição, dois showrooms e quatro escritórios comerciais, em quatro continentes. Atualmente, a empresa conta com cerca de 9.000 colaboradores em todo o mundo e produz couros nos estágios wet blue, semiacabado e acabado para os setores automotivo, moveleiro, de calçados e artefatos. Nas linhas de processamento de couros, os procedimentos claros e padronizados, aliados a investimentos constantes em tecnologia e capacitação, fazem da JBS Couros uma das empresas mais modernas do mundo, transformando materiais orgânicos em produtos nobres e de qualidade, amplamente usados nas indústrias globais.