Janio intervém a favor da população, principalmente dos comerciantes da Avenida José Roberto Teixeira

Foi realizada, no plenário da Câmara Municipal de Dourados, na noite de ontem (4), a audiência pública que discutiu os impactos que moradores, comerciantes e usuários da via enfrentarão em razão da obra de duplicação da Avenida José Roberto Teixeira, no Jardim Flórida. O vereador Janio Miguel (PTB) foi o propositor da audiência.

“O maior medo dos comerciantes era o fechamento total da avenida, pois atrapalharia sobremaneira o comércio local, que funciona diuturnamente”, preocupa-se o parlamentar. “Das 25 vias do Jardim Flórida, a Avenida José Roberto Teixeira é a principal e possui função comercial muito importante, além de ser um corredor que dá acesso a vários bairros, entidades, estabelecimentos, universidades, postos de saúde e hospitais. Por essa mesma razão, há muito tempo necessitava de uma transformação através de uma grande obra estruturante, uma vez que comerciantes e usuários sofrem com mobilidade, falta de estacionamento, má qualidade asfáltica, afora inúmeros transtornos. Mas, agora, finalmente esse sonho está prestes a ser realizado, só temos que ter paciência e bom senso, pois, como em toda obra pública, trará incomodo e aborrecimento”, destaca Janio.

Durante a audiência, o secretário municipal de Planejamento, Romualdo Diniz Salgado Junior, apresentou o projeto de execução da obra para a população presente e enfatizou que, além das melhorias que o projeto de duplicação trará, um dos objetivos é justamente minimizar o impacto aos comerciantes, anunciando que a obra será realizada por etapas, começando pelo trevo da Avenida Indaiá.

Logo após, foi aberta a palavra para o público, que fez perguntas referentes às especificidades da obra, por exemplo a previsão do término de cada etapa, a largura de canteiros, quais medidas paliativas de minimização do impacto para os acessos da população ao comércio, dentre outras.

Ao final, o vereador Janio Miguel destacou a importância da união de esforços entre o Governo do Estado e do Município, enfatizando que tanto o governador Eduardo Riedel quanto o prefeito Alan Guedes dispuseram, por meio de suas secretarias, “de um esforço sobre-humano para que ocorresse essa obra de vital importância para a região do Jardim Flórida”.

O parlamentar também agradeceu a presença das autoridades representantes do Estado, como da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), da concessionária Energisa, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon), de secretários municipais, vereadores, além do Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Dourados (Sindicom), comerciantes da região do Grande Flórida e presidentes de bairros.