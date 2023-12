Jads & Jadson anima show dos 65 anos de Caarapó hoje à noite

A carismática dupla sertaneja Jads & Jadson será a grande atração do segundo show comemorativo aos 65 anos de emancipação político-administrativa do município de Caarapó. O evento, com entrada franca, será realizado no Parque de Exposições Pedro Pedrossian, a partir das 21h.

A exemplo da festa de ontem (19), quando o show ficou a cargo de Clayton & Romário, é esperado um grande público para o evento de hoje, dada a consolidação do sucesso de Jads & Jadson no mercado em nível nacional.

Aniversário de Caarapó

O município de Caarapó está completando exatamente hoje – dia 20 de dezembro – 65 anos de emancipação político-administrativa. Até 1958, era distrito de Dourados, quando, por lei, foi emancipado.

A história de Caarapó está ligada à exploração da erva-mate nativa abundante na região sul do então Mato Grosso no século passado. Depois, veio o ciclo da madeira, passando posteriormente pela agricultura de subsistência para, em seguida, surgir a agropecuária, com a criação de gado de corte e agricultura empresarial.

O nome do município vem do tupi-guarani Caa + rapó, que significa CAA=ERVA; RAPÓ=RAIZ. Logo, Caarapó é “raiz da erva-mate”.

Atualmente, a economia passa por transformações, com a exploração da cana-de-açúcar. Existe no município uma planta industrial que fabrica açúcar e etanol.

O comércio e o setor de prestação de serviços também contribuem substancialmente com a economia local.

O município passa também por uma grande fase na área de geração de emprego e renda, a partir da instalação de empresas ligadas ao agronegócio.

A administração municipal investe fortemente na infraestrutura do município, na saúde, na educação e na assistência social, de modo a oferecer serviços e condições de vida digna para os atuais moradores e para os que eventualmente vierem morar na cidade.

IPTU Premiado

No dia 31, a Praça Central de Caarapó será palco do tradicional sorteio dos prêmios da campanha IPTU Premiado 2023. A premiação deste ano contempla um carro zero km e duas motocicletas igualmente novas.

De acordo com o Departamento de Tributação da prefeitura de Caarapó, a entrega dos cupons da campanha vai até o dia 29 deste mês. Têm direito a concorrer aos prêmios da campanha os contribuintes em dia com o Imposto Predial e Territorial Urbano. Os inadimplentes que quitarem o tributo também terão direito a participar do sorteio.

Os cupons deverão ser retirados na recepção da prefeitura, entre 8h e 12h. O contribuinte deverá preencher os tíquetes com as informações descritas e depositar na urna do sorteio, disponibilizada no saguão da prefeitura.

Na virada do ano, como já é tradição, haverá a costumeira queima de fogos, que promete iluminar o céu caarapoense com muitas luzes e cores, como forma de celebrar a chegada do ano-novo.