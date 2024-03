ISI Biomassa sedia 1° Encontro de Biodefesa em Eucalipto

O ISI Biomassa (Instituto Senai de Inovação em Biomassa), em Três Lagoas, sediou, na última quinta-feira (29/02), o 1° Encontro de Biodefesa em Eucalipto focado em debater o manejo integrado de pragas.

O evento é realizado pela Reflore e Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, em parceria com a empresa Vittia.

Foram mais de 90 inscritos entre empresas filiadas à Reflore. No período da manhã, foi realizada uma dinâmica de campo na Fazenda Eldorado Brasil, que permitiu a aplicação de técnicas específicas.

Na parte da tarde, houve debates sobre uso de agentes biológicos no controle de pragas; uso do Criso-Vit no controle de Psilídeo de Concha em eucalipto; tecnologia de liberação de agentes biológicos por drone e estrutura de produção dos agentes biológicos.

Três Lagoas é uma localidade estratégica para o setor florestal e a região é uma das que mais cresce em termos de área plantada em eucalipto. Além da Eldorado Brasil, empresas como a Suzano e Arauco se instalam no leste de Mato Grosso do Sul.