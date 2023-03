Ishy visita bancada de deputados visando projetos para Dourados

Vereador se reuniu com Camila Jara, Vander Loubet, Amarildo Cruz e Pedro Kemp para tratar de educação e agricultura familiar

O vereador Elias Ishy (PT), de Dourados, esteve em Campo Grande para se reunir com a bancada de deputados federais e estaduais visando importantes projetos para o município. Segundo ele, foram diálogos produtivos com a deputada federal Camila Jara (PT) e os deputados federal Vander Loubet (PT), estadual Amarildo Cruz (PT) e estadual Pedro Kemp (PT). Dentre os assuntos, destaque para as pautas da educação e da agricultura familiar.

Na semana anterior, com os deputados Amarildo e Kemp, Ishy acompanhou o reitor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), professor Dr. Jones Dari Göettert, a pró-reitora de Extensão e Cultura, professora Dra. Lívia Gussoni Basile, e a pró-reitora de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa, professora Dra. Seila Rojas de Souza. Foram apresentadas várias propostas que são importantes para o desenvolvimento, a Pesquisa e Extensão da UFGD.

Com a bancada federal, o parlamentar douradense tratou dos desafios do governo federal no fortalecimento das políticas públicas de educação, saúde e assistência social. A deputada federal Camila Jara enfatizou que em breve visitará novamente o município e o deputado federal Vander Loubet lembrou de obras estruturantes para a agricultura familiar. “Dourados necessita de uma atenção por se tratar da segunda maior cidade do Estado”, afirma Ishy.

Para falar de agricultura familiar de baixo carbono, o parlamentar de Dourados também se reuniu, na semana passada, com Jaime Elias Verruck, secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) de Mato Grosso do Sul, com o representante da Rede de Agroecologia da Associação dos Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul (APOMS), Olácio Mamoru Komori, e o secretário executivo da Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais da Semadesc, Humberto Melo Pereira. Ishy explica que a base desse projeto seria arranjos agroflorestais (uso ou manejo de culturas agrícolas consorciadas com espécies arbóreas) e agrossilvipastoril (árvores associadas com cultivos agrícolas e atividade pecuária), sendo os produtores remunerados pelos serviços ambientais de mobilização e fixação de carbono.

Há, ainda, compromisso com a Cidade Agroecológica Regional Integrada (Cidagri). “Tem que ter vontade política para avançar com todas essas oportunidades, por isso contamos com o apoio de todos e todas. Esse é um momento de união e reconstrução do país”, finaliza Ishy.