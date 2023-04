Ishy pede viatura do Pronasci para segurança das mulheres de Dourados

Governo federal entregou 270 viaturas que serão direcionadas às polícias militares e guardas militares de todos os Estados

O vereador Elias Ishy (PT) protocolou na sessão do dia 20 de março um pedido ao Governo do Estado e a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) quanto à viabilização de viaturas do Pronasci – Programa Nacional de Segurança com Cidadania – ao município de Dourados.

Em cerimônia do Governo Federal foi oficializada a entrega de 270 viaturas que serão direcionadas às polícias militares e guardas militares de todas as Unidades da Federação visando o fortalecimento das patrulhas Maria da Penha, que tem como objetivo o acompanhamento preventivo e periódico de mulheres em situação de violência doméstica e familiar que possuem medidas protetivas.

“Nesse sentido, tão logo o Estado seja contemplado pelo Programa, é que encaminhamos o pedido para que Dourados seja contemplado com ao menos uma das viaturas”, afirma. Segundo explica o parlamentar e conforme estatísticas da Sejusp, os dados da realidade local são preocupantes. Eles apontam que uma mulher é vítima de violência a cada 6 horas e a violência doméstica cresceu 7,36% no ano passado no município.

Ishy realizou uma Audiência Pública no dia 29 onde enfatizou outras medidas, como a importância da Casa Abrigo, da Delegacia da Mulher funcionando 24h e da construção de uma Casa da Mulher Brasileira local. Já existe uma em Campo Grande, que recebeu investimentos de R$ 18,2 milhões do Governo Federal para construção e custeio no período de dois anos. “A luta pelas mulheres deve ser constante”, finaliza.