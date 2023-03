Ishy pede reativação da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres

O vereador Elias Ishy (PT) solicitou, à prefeitura de Dourados, a reativação e a recomposição da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres. Essa coordenação, segundo justifica o parlamentar, é fundamental para que ações sejam implementadas de forma efetiva e coordenada, visando a igualdade de gênero e o combate à violência.

O pedido foi realizado na 5ª sessão ordinária de 2023, durante a entrega do 16º Prêmio Mulher Cidadã – “Marta Guarani”, além de ser enviado como indicação. A coordenadoria tem o importante papel de conscientizar a população e educar sobre a igualdade de gênero, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, de acordo com o documento oficial. Além disso, a atuação repressiva da coordenação é fundamental no auxílio às vítimas de violência. “Precisamos garantir direitos e a proteção de todas”, afirma o parlamentar.

Ishy afirma que é preciso reconhecer que ainda há muito a ser feito para garantir a igualdade de gênero em nossa sociedade, mas que iniciativas como essa podem fazer a diferença na luta por um mundo mais justo e igualitário para todas as mulheres. Para ele, o Mês da Mulher, e em especial o 8 de Março, comemorado ontem, é uma data política. Relembra que o governo federal anunciou “um pacote de ações para lembrar que nenhum governo fez tanto pelas mulheres e que pode fazer mais”. Algumas medidas são a criação do Dia Nacional Marielle Franco (14 de março) e a construção das Casas da Mulher Brasileira. No Mato Grosso do Sul só existe uma, em Campo Grande, ainda do governo passado do Partido dos Trabalhadores (PT).

Audiência pública

Daqui a 20 dias, em 29 de março, às 14h, será realizada uma audiência pública, da qual Ishy é propositor, sobre as políticas públicas para as mulheres douradenses. O ato é realizado com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e vai ocorrer na Câmara Municipal de Dourados.