Ishy indica ações permanentes para controle de braquiárias em Dourados

Em canteiros e parque há proliferação da espécie de capim que pode ser hospedeira de pragas e doenças

O vereador Elias Ishy (PT) indicou a Secretaria de Governo e à Secretaria de Serviços Urbanos de Dourados estudos e ações voltadas ao controle de braquiárias nos canteiros centrais e parques do município. O documento foi protocolado na sessão do dia 18 de abril.

Segundo ele, há proliferação da espécie de capim em diversos locais. O parlamentar explica que além de serem hospedeiras de pragas e doenças, essas interferem no desenvolvimento do gramado e ainda prejudicam o visual de toda a cidade. “São necessárias ações permanentes para sanar os problemas que essas plantas daninhas provocam”, enfatiza.

Ele lembra que indicou, recentemente, a roçada de mato alto também nos arredores da Escola Profª Avani Cargnelutti Fehlauer, no bairro Jardim Flórida, bem como a substituição de duas árvores presentes na calçada na lateral da biblioteca. Na rua José Roberto Teixeira também pediu a limpeza preventiva em todos os bueiros da via.

Ishy também segue reiterando pedidos, como no caso da poda de árvores, roçada e retirada de Leucenas na ‘área verde’ localizada no entorno da Escola Franklin Azambuja, no BNH IV Plano. Em outra solicitação, Ishy pediu que a prefeitura providencie melhorias na rua Palmeiras, quanto ao escoamento de águas pluviais e manutenção de ciclovia.

De acordo com o vereador, falta planejamento e gestão diante da situação de abandono do município. “Já fizemos pedidos, que não são atendidos e isso tem prejudicado a segurança das pessoas e também mostra a falta de zelo pelo meio ambiente”, finaliza.