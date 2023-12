Ishy destaca luta de personalidades e entidades pela comunidade negra

Honraria “Zumbi dos Palmares”, criada pelo vereador, foi entregue durante sessão na Câmara de Dourados

O vereador Elias Ishy, do PT, autor da honraria “Zumbi dos Palmares” – que homenageia entidades e personalidades que atuam em prol da comunidade negra, destacou a luta dos homenageados da edição 2023: a cantora Ana Paula Lopes (na área Cultural), as professoras Cláudia Cristina Ferreira Carvalho (na Educacional) e Iracema Pereira Tibúrcio (na Política), a psicóloga Jucerlene de Oliveira Teixeira (na Social) e o Templo Escola de Umbanda Iansã – Senhora dos Ventos (na Religiosa).

No cenário musical de Dourados, a cantora Ana Paula é a única mulher a representar o gênero samba. Ela tem 42 anos e é bisneta e tataraneta de escravos. Ela afirma que vibra e pulsa em seu sangue os antepassados por meio da música e da arte. Atualmente, ela faz parte de dois projetos, uma banda e um acústico trio, cantando somente clássicos com 90% do repertório de samba. “Tenho orgulho em ser afrodescendente”, enfatiza.

Quem recebeu pela área educacional foi a professora Cláudia Cristina Ferreira Carvalho, do NEAB – Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) é uma mulher negra que tem uma história de luta pelos direitos humanos e vive no município desde 2018. Aqui, ela tem atuado na luta por garantir a efetividade das políticas de cotas raciais nos cursos de graduação, principalmente, nos cursos de medicina, na pós-graduação e nos concursos públicos. “Tenho me dedicado a transformar o Neab/UFGD em um lugar de aquilombamento da comunidade acadêmica, escolhendo estudantes negros e africanos”, explica.

Já a professora Iracema Pereira Tibúrcio recebeu a honraria pela área política. Ela foi candidata a vereadora no município em 2004 e 2008, foi gerente de Núcleo da Secretaria de Saúde, militante da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Dourados desde a sua fundação. Recebeu vários títulos como o de professora emérita, mais de 30 moções legislativas e a medalha “Marco Verde” com o projeto “Papa Pilhas”, do Imam, em 2016.

Na área religiosa, à organização religiosa espiritualista Templo Escola de Umbanda Iansã – Senhora dos Ventos – TESV. Os trabalhos deles tiveram início em 2016 com a necessidade de transformar também a sociedade na qual estão inseridos com ações sociais, como as de arrecadação de roupas, brinquedos e mantimentos entregues às instituições filantrópicas. Além disso, a casa tem um compromisso com a educação, por meio de seus estudos, com a jornada de desenvolvimento mediúnico e do educandário para desmistificar a umbanda e para que ela se torne acessível a todos. Receberam o prêmio pela entidade, o pai de santo Sérgio Antônio Gracia e o membro Thiago Augusto Rodrigues de Morais.

Na área social, recebeu o prêmio a psicóloga Jucerlene de Oliveira Teixeira. Ela é autora do projeto “Extravasa: de Olho no Olhar de Quem Cuida”, cujo objetivo é cuidar da saúde mental, sendo o público alvo os servidores da secretaria de assistência social (Semas) e da Guarda Municipal. Ela é assessora de planejamento na Prefeitura de Dourados.

Na oportunidade, Ishy também entregou uma Moção de Congratulações ao Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento dos Direitos dos Afro-brasileiros (Comafro), ao Centro Cultural Quintal de Palmares e o Ilê Megemulebaonã pela realização da VI Noite Cultural Alusiva à Consciência Negra e III Edição da Feira Afro Zumbi Vive, realizada em novembro de 2023, na praça Antônio João.

“Atividades como essa constituem um marco significativo em nossa comunidade, promovendo a valorização da cultura afro-brasileira e fortalecendo a luta antirracista, da qual o nosso mandato sempre incentivou e fomentou”, finalizou Ishy.