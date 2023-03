Ishy cobra asfalto no Jardim das Primaveras e Altos do Indaiá

Pelo terceiro ano consecutivo, o vereador Elias Ishy (PT) cobra do prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), obras de pavimentação asfáltica. O último documento foi encaminhado neste mês, questionando informações referentes aos bairros Altos do Indaiá e Jardim das Primaveras. No passado, ele também solicitou informações sobre o Panambi Verá e o Jardim Pelicano.

Segundo Ishy, o mandato tem recebido diariamente contato de moradores reivindicando, principalmente, o asfalto nesses locais. “Tem carência de infraestrutura e eles sentem na pele a poeira causando doença; e o barro, a dificuldade de locomoção”, afirma. No caso do Jardim das Primaveras, em 2021 a prefeitura havia anunciado a retomada, mas alegou esse ano que está entre as obras inacabadas, pois o município afirma que não recebeu recursos da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

Em relação ao bairro, Ishy quer saber, oficialmente, quais os motivos de atrasos das obras e quais tratativas estão sendo realizadas para a retomada, além de pedir que a prefeitura encaminhe o cronograma atualizado e o prazo para conclusão. Além disso, nos Altos do Indaiá ele quer saber se há projetos que contemplem a pavimentação de todas as ruas, e receber o plano de execução e de conclusão, bem como os valores e a origem dos recursos.