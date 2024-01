IPTU 2024 com desconto já está disponível na página da prefeitura de Caarapó

A partir de hoje, o contribuinte de Caarapó já pode ter acesso às guias do IPTU de 2024. O boleto do imposto pode ser baixado diretamente da página da prefeitura – www.caarapo.ms.gov.br, segundo informou o Departamento de Tributação do município.

Ainda de acordo com o órgão, os cupons da tradicional campanha IPTU Premiado também já podem ser retirados na prefeitura, mediante o pagamento do tributo, que pode ser pago com desconto até o dia 9 de fevereiro. O imposto também pode ser quitado de forma parcelada.

A exemplo de anos anteriores, o pagamento do imposto habilita o contribuinte a participar da campanha IPTU Premiado, que no último dia de 2023 sorteou um carro e duas motocicletas zero km, por ocasião do evento comemorativo à virada do ano realizado na Praça Central de Caarapó.

O IPTU é um imposto municipal cobrado sobre a propriedade de bens imóveis localizados em áreas urbanas. Ele incide sobre a propriedade de terrenos, edificações e melhorias realizadas nas áreas urbanas dos municípios.

A base de cálculo do IPTU geralmente leva em consideração o valor venal do imóvel, que é estimado pela administração municipal com base em critérios como tamanho do terreno, área construída, localização e características do imóvel. Cada município pode ter regras específicas para o cálculo e a cobrança do IPTU.

O dinheiro arrecadado por meio do IPTU é utilizado pela prefeitura para financiar serviços e infraestrutura na área urbana, tais como pavimentação de ruas, coleta de lixo, iluminação pública, entre outros. O não pagamento do IPTU pode acarretar penalidades, como multas e até mesmo a perda do imóvel por meio de processo de execução fiscal, dependendo da legislação local.