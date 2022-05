Investimentos do Governo de MS reforçam vigilância aérea na região de fronteira

A segurança pública do Estado recebe mais um reforço para combater a criminalidade. Desta vez será construído um heliponto na nova sede do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em Dourados. O governador Reinaldo Azambuja autorizou a sua implantação e ainda revelou que um novo helicóptero será enviado ao município. O objetivo é fortalecer a vigilância na fronteira, para o enfrentamento ao crime organizado.

“Vamos instalar o heliponto e também iremos enviar um helicóptero para Dourados, que vai servir a todas as forças de segurança, desde do DOF, Polícia Militar e Civil, assim como Corpo de Bombeiros. Nosso objetivo é reforçar e equipar cada vez mais segurança pública”, afirmou o governador. Ele ainda anunciou que Dourados ainda vai receber um caminhão escada para atender os casos de incêndios em prédios. “Ele estará disponível para fazer este salvamento e assim ajudar as pessoas que estiverem em risco”.

Mato Grosso do Sul tem apenas três helipontos registrados na Agência Nacional de Aviação (Anac), sendo um em Campo Grande, outro em Três Lagoas e o terceiro em Ribas do Rio Pardo, todos particulares. Os helicópteros permitem uma certa versatilidade para pousos em diversos locais como hospitais e quarteis, ou até mesmo parques, o que não descarta o investimento em uma estrutura própria para esse tipo de aeronave.

Com obra em fase inicial, o investimento no novo equipamento será de R$ 282.279,24, de recursos próprios do Governo do Estado, o que vai fortalecer o combate ao crime na região de fronteira, como destaca o governador Reinaldo Azambuja. “Agora, nossa polícia vai contar com uma estrutura melhor para reforçar ainda mais a segurança da fronteira e a proteção de todos os brasileiros”, afirma.

De acordo com o superintendente Viário da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Derick Machado, o novo equipamento será composto por um heliponto de 25,5mx25,5m, com capacidade para suportar aeronaves de até 6t, além de uma taxiway (faixa de pista para o deslocamento) e estacionamento de aeronaves. Derick explica que as aeronaves do poder público também usam os aeroportos para pouso e, para isso, precisam disputar espaço com os aviões. “Quando se tem um heliponto, o piloto pode vir direto”, acrescenta.

A aeronave que ficará baseada no heliponto já foi adquirida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) é um helicóptero Squilo AS350-B3, que tem capacidade para dois pilotos e quatro passageiros. A aeronave está sendo equipada e entrará em operação assim que o heliponto do DOF for entregue.

Nova sede do DOF

Com investimento de R$ 5,1 milhões, a nova sede do DOF está sendo construída em um terreno de 17.400 m² na Marginal Guaicurus, conhecida como prolongamento da Rua Coronel Ponciano. A obra está em pleno andamento com 67% executada e a previsão de entrega é setembro de 2022.

Além do heliponto, a nova sede contará com auditório, alojamentos, salas de aula, cozinha, refeitório e ambientes administrativos. A unidade policial ainda terá salas de logística, inteligência, investigação e cartórios, entre outras.