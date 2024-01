Investimentos de R$ 570 mil em emendas de Coronel David impulsionam Saúde e Assistência Social em MS

O Governo do Estado liberou uma nova remessa de R$570 mil em emendas parlamentares, de autoria do deputado estadual Coronel David (PL), destinadas à Saúde Pública e Assistência Social em municípios de Mato Grosso do Sul. As localidades beneficiadas incluem Alcinópolis, Amambai, Bataguassu, Campo Grande, Itaporã, Iguatemi e Ivinhema.

Com o recurso foram atendidas demandas de urgência da Santa Casa de Campo Grande; do Centro de Equoterapia da PM; unidades da APAE de Alcinópolis, Iguatemi e Itaporã; o Grêmio 11 de Novembro de Amambai; Cáritas Paroquial unidade Nossa Senhora dos Navegantes de Bataguassu, além de prefeituras.

Foram adquiridos veículos, equipamentos, reforma de ala hospitalar, beneficiando projetos e entidades que desenvolvem ações sociais e atendimento público para a população em geral, sobretudo para as famílias carentes.

“Estes recursos são um importante suporte para as pessoas que dependem dos serviços disponibilizados pelas entidades, associações, projetos e prefeituras contempladas”, finaliza o deputado.