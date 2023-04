Investimentos de R$ 150 milhões foram debatidos na Câmara Municipal de Ponta Porã

A Câmara Municipal de Ponta Porã abriu as portas na manhã desta sexta-feira, 14 de abril, para que a Prefeitura pudesse tratar de um assunto muito importante para a comunidade: as obras que estão sendo empreendidas especialmente na área central da cidade. A implantação da rede de drenagem é um dos maiores investimentos já realizados em Ponta Porã e o andamento dos trabalhos desperta na população, especialmente comerciantes da área central, satisfação, preocupações e dúvidas.

No evento, o Prefeito Eduardo Campos, acompanhado pelo Secretário de Fazenda, Fabricio Cervieri, expôs em detalhes o andamento das obras do Programa Fronteira do Futuro, um dos maiores investimentos em infraestrutura da história de Ponta Porã.

São cerca de R$ 150 milhões investidos na revitalização da área central. Recursos obtidos junto ao Fonplata. Ao todo, o Município empreende obras em toda a cidade num valor superior a R$ 300 milhões.

Os vereadores abriram as portas da Câmara Municipal para que a comunidade pudesse conhecer detalhes do Programa e o andamento das obras. A Prefeitura assegurou que vai cobrar das empresas responsáveis pela execução das obras, um cronograma que provoque o menor dano possível ao andamento das atividades diárias do comércio.

A Presidente da Associação Comercial e Empresarial, Fabricia Dias, expôs a posição do setor. Também falou o gerente regional da Sanesul, Celio Poveda Filho. A empresa vai promover uma grande intervenção na Avenida Marechal Floriano antes da chegada do novo asfalto que revestirá o local após a implantação da rede de drenagem.

O Presidente da Casa de Leis, Vereador Candinho Gabínio justificou ausência, afirmando que tinha compromissos inadiáveis em Campo Grande, para tratar de assuntos do interesse do Município.

A Vice-Presidente da Câmara, Kamila Alvarenga, disse que o Poder Legislativo Municipal está de portas abertas para que a população pontaporanense discuta os problemas e soluções de Ponta Porã. “Representamos a Casa do Povo. E hoje estamos satisfeitos em ver o Plenário cheio por pessoas interessadas no andamento das ações que estão sendo feitas para melhorar a qualidade de vida da população. A Câmara Municipal estará sempre de portas abertas para o bom debate, aquele que resulta em soluções para os problemas”, afirmou.