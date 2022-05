Internacional anuncia Mano Menezes; contrato é até o fim da temporada

Após a demissão do uruguaio Alexander Medina, o Internacional anunciou seu novo treinador no final da noite desta terça-feira. Por meio de nota publicada no site oficial, o time colorado confirmou a contratação do experiente Mano Menezes.

Segundo a Gazeta Esportiva, Mano vem acompanhado pelo auxiliar Sidnei Lobo, e assina contrato com o Inter até dezembro de 2022. Ele estava livre no mercado desde sua passagem pelo saudita Al-Nassr e, no último trabalho desenvolvido no Brasil, comandou o Bahia, em 2020.

Gaúcho de Passo do Sobrado, Mano treinou o time juvenil do Inter no começo da carreira e teve passagem de sucesso pelo Grêmio. No futebol do Rio Grande do Sul, Luiz Antônio Venker de Menezes também comandou Guarani de Venâncio Aires, Brasil de Pelotas, 15 de Novembro e Caxias.

Com passagem pela Seleção Brasileira, o técnico de 59 anos ainda treinou os gigantes Corinthians, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Seus últimos trabalhos, porém, não foram bem-sucedidos, o que implicou em perda de terreno dentro do mercado brasileiro.

Com três pontos ganhos em duas rodadas, o Internacional aparece na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, o time colorado entra em campo para enfrentar o Fluminense, no Estádio do Maracanã.