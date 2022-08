Integração no Agro é prioridade de Pedrossian Neto no legislativo

Concorrendo pela primeira vez a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado (ALEMS), o candidato para deputado estadual, Pedrossian Neto, revela que o fortalecimento e a integração do agronegócio, com a agricultura familiar e a industrialização, são prioridades como deputado estadual, em 2023.

De acordo com o candidato, Mato Grosso do Sul possui múltiplas vocações, desde o agronegócio, com o avanço da soja, do milho, da intensificação da pecuária “e toda uma agenda de crescimento no agronegócio e na exportação que precisa avançar”, afirmou.

Por outro lado, ele explica que a agricultura familiar não deve ser desprezada. “Temos que resgatar alguns programas que têm a possibilidade de fazer com que essa área avance ainda mais”. Como exemplo, Neto citou o programa Leite Forte. “É um programa que já existe, mas que precisa ser resgatado, criando uma bacia leiteira para o pequeno produtor, oferecendo resfriadores, assistência técnica, ajudando na logística e na comercialização do leite e de seus derivados”, ressaltou.

Ainda dentro da agricultura familiar, Pedrossian Neto lembra que outro programa que precisa ser resgatado e fortalecido é o Peixe Vida. “Com esse programa podemos ajudar o pequeno produtor na criação de peixes da região, auxiliando-os na construção dos tanques para a reprodução de tilápias, pacus, entre outros.” E reforçou: “São programas que já existem, mas que precisamos fortalecer e incentivar, como fazemos fortalecendo os programas ligados ao agronegócio”, revelou o candidato.

Segundo Pedrossian Neto, unindo as duas vertentes, o agronegócio e a agricultura familiar com a indústria, o MS pode sim sonhar em ter uma bandeira de desenvolvimento na área da industrialização, e exemplifica citando o couro e a soja.

“No passado não se fazia nada com o couro, passou a se salgar o couro, sendo uma industrialização primária, atualmente tudo se aproveita, precisamos avançar na indústria do calçado, com uma agenda de industrialização completa do couro. Com a soja e o milho não são diferentes, indústria de óleo, utilizados em ração de animais, entre outros produtos, uma agregação na cadeia produtiva”, explicou Pedrossian Neto.