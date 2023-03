Integração, meio ambiente, gestão e economia marcam programação de Convenção Fiems 2023

Os dois dias de programação da Convenção Fiems 2023, realizada nesta quinta-feira (02/03) e sexta-feira (03/03), na Faculdade Senai de Construção, em Campo Grande, foram marcados pela integração das equipes, além de debates sobre meio ambiente, gestão e economia. Os debates renderam propostas de ações a serem adotadas pelo Sistema Indústria ao longo de todo ano.

As lideranças tiveram a oportunidade de se atualizar e agregar novos assuntos às estratégias de gestão. Responsável por ministrar a palestra “Juntos Somos Mais Fortes”, a consultora organizacional Magda de Pauta animou os participantes a fim de conscientizar sobre a grande relevância do papel de cada líder.

“O grande propósito é fazer com que cada líder perceba qual o seu papel para criação de uma cultura de alinhamento e integração. Criar a cultura e a gestão são as partes mais fáceis. Como fazermos para transformar o ambiente para uma cultura voltada para esse momento de desafios do mercado, de crescimento, de tecnologia, onde precisamos ter mudanças pessoais e mudanças de processos é o grande desafio. Nós precisamos da liderança. Então, o grande objetivo dessa palestra é mostrar como o líder é um grande ator, um grande criador da cultura organizacional voltada para excelência, alcançando os desafios hoje na Fiems”, explicou.

A coordenadora do Núcleo ESG da Fiec (Federação das Indústrias do Estado do Ceará), Alcileia Sena de Farias, ministrou a palestra “A Importância da Agenda ESG nos Negócios” e explicou que a sigla ESG consiste em um conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança a serem considerados na avaliação de riscos, oportunidades e respectivos impactos com o objetivo de nortear as atividades, negócios e investimentos sustentáveis.

Entre os participantes, a reunião teve papel decisivo para o andamento das ações neste ano. Para a diretora da escola Sesi de Dourados, Rose Liston, o momento é essencial. “A convenção é uma integração, uma comunicação entre as casas e é de grande importância para o desenvolvimento da Fiems no Mato Grosso do Sul. É um momento ímpar onde se encontram os gerentes, diretores e administrativos da rede Fiems. E isso faz com que aproveitemos a sistematização do planejamento estratégico para 2023”.

Para Jackeline Magalhães, gerente de gestão e negócio do IEL, o momento faz toda a diferença para atuação de líderes e colaboradores. “Ações como essa são fundamentais para que a gente consiga sintonizar toda a equipe da Fiems no direcionamento que o Sistema quer seguir. Se estamos falando de integração, é de suma importância que tenhamos ações como essa para entendermos o funcionamento do Sistema”, acredita.