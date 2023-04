Instituto Nelson Wilians intensifica projetos sociais em Campo Grande

O Potencialize, projeto desenvolvido pelo INW (Instituto Nelson Wilians) em Campo Grande (MS) e região, está com inscrições abertas até segunda-feira (10). O objetivo é promover a inclusão produtiva de jovens em contexto de vulnerabilidade, entre 18 e 29 anos. Eles poderão participar de curso de capacitação profissional na área de Negociação, visando sua inserção no mercado de trabalho. Serão 27 horas de conteúdo, com encontros presenciais e remotos, ministrados por profissionais do NWGroup.

“Para o INW, investir em inclusão produtiva é uma estratégia fundamental para o combate à pobreza e garantir, efetivamente, o exercício pleno da cidadania”, afirma William Ruiz, Gerente de Projetos Sociais do INW.

Braço social da NWADV (Nelson Wilians Advogados) e parte da tríade do NWGroup, o INW é uma organização sem fins lucrativos que atua na mitigação das desigualdades no Brasil. No curso, os jovens aprenderão ainda conceitos fundamentais de Direito, Marketing Pessoal e Comunicação não-violenta.

Para fazer a inscrição é preciso ter cursado o ensino básico em escola pública e ser beneficiário em projetos e ações de organizações sociais.

As inscrições podem ser feitas até 10 de abril pelo site https://inw.org.br/inw-curso-de-negociacao-campo-grande-e-regiao/

Líderes que inspiram

No dia 16 de março, o INW realizou mais uma edição do projeto Líderes que Inspiram na capital sul-mato-grossense. A ação ocorreu em conjunto com a filial da NWADV na cidade.

Por meio de uma rede de organizações sociais parceiras, o projeto busca viabilizar o acesso da juventude ao ambiente de trabalho corporativo, conhecendo a rotina das pessoas e participando de conversas temáticas com lideranças inspiradoras do NWADV e do NWGroup.

“Nesta edição, contamos com a presença de 165 jovens da organização Cidade dos Meninos. Eles puderam conhecer a trajetória pessoal e profissional de voluntários da NWADV, além do ambiente de trabalho na área do Direito e em outras áreas do escritório”, ressalta Ruiz.

Juliana Domenech, Gerente de Cobrança da filial de Campo Grande e voluntária no projeto, acrescenta que fazer parte do Líderes que Inspiram foi muito importante e recompensador. “O INW tem como base acolher jovens em situação de vulnerabilidade social através de seus projetos. Contar sobre a minha história de vida e trajetória profissional na liderança de grandes grupos, motivando e inspirando os jovens presentes, foi uma experiência enriquecedora. Fiquei muito feliz em participar da ação”, disse Juliana.

Sobre o INW

O INW é uma organização sem fins lucrativos que atua pela democratização de oportunidades e a mitigação das desigualdades sociais existentes no país. Em 2022, foram mais de 64 mil pessoas impactadas diretamente com as ações promovidas pela organização.